Foot: L'OM tombe à Nice, Brest se prépare avant le Real, Lyon stagne

L'OM, dauphin de Ligue 1, a laissé filé des points contre Nice (2-0) qui s'est replacé au pied du podium, tandis que l'OL a été freiné par Nantes et que Brest et Lens ont remporté des succès précieux pour la course aux places européennes.

Après cette défaite, l'OM n'est plus le solide deuxième du championnat qu'il était depuis plusieurs semaines: les Marseillais voient en effet revenir Monaco (3e, 34 pts) à trois points et Nice à quatre.Porté par leur capitaine Dante qui a été impériable en défense, Nice a marqué un grand coup en étant efficace en attaque contre l'OM, souvent solide à l'extérieur jusque-là.Dans les tribunes, la rencontre a été marquée par des banderoles et des chants virulents des supporteurs niçois.Nice (4e, 33 pts), qui est enfin devenu fort contre les hauts du classement, est passé devant Lille (5e, 32 pts) en profitant de la défaite samedi des Nordistes.En revanche, l'OL s'éloigne du podium et stagne à la 6e place après son nul face à Nantes (1-1), arraché par les Canaris en toute fin de match.- Lens et Brest se relancent -Un deuxième match sans victoire en championnat pour Pierre Sage - fragilisé - et ses joueurs qui voient Lens revenir à égalité de points après son court succès contre Angers (1-0).Les Sangs et Or, sans Kevin Danso blessé mais dominateurs dans le jeu, ont empoché des points importants grâce au but de Przemyslaw Frankowski au retour des vestiaires (49e).De son côté, et grâce au but de Ludovic Ajorque, Brest (8e, 28 pts) a remporté une victoire précieuse face au Havre (1-0) dans cette course aux places européennes. Et surtout, les joueurs d'Eric Roy ont engrangé de la confiance avant d'affronter le Real Madrid mercredi en Ligue des champions.Les Normands, qui n'ont plus gagné depuis en Ligue 1 depuis novembre, sont lanterne rouge avec 13 points, dépassés par Montpellier (17e, 15 pts), qui a enchaîné dimanche un deuxième succès consécutif (2-1) contre Toulouse (10e, 25 pts).En reversant le Téfécé, ils obtiennent leur première victoire à l'extérieur cette saison et se retrouvent à deux points de Rennes (16e), barragiste.