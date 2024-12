Gaza: frappes dans le secteur d'un hôpital du nord, Israël nie avoir tiré sur l'établissement

La Défense civile de Gaza a fait état vendredi de bombardements meurtriers autour de l'hôpital Kamal Adwan, dans le nord du territoire palestinien, et de tirs israéliens directs sur l'établissement, accusation rejetée catégoriquement par l'armée israélienne.

En milieu d'après-midi, le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal, a fait état d'"au moins 29" morts et "plusieurs dizaines de blessés" dans le nord de la bande de Gaza depuis l'aube, "du fait des bombardements israéliens incessants, en particulier autour de l'hôpital Kamal Adwan, et des tirs de drones (...) visant l'hôpital" lui-même.Un porte-parole militaire israélien a opposé un ferme démenti. L'armée "n'a pas frappé l'hôpital Kamal Adwan ni mené d'opérations à l'intérieur", a déclaré ce porte-parole à l'AFP, ajoutant que les forces israéliennes continuaient leurs opérations "contre des terroristes dans la région de Jabalia (nord), y compris à proximité de l'hôpital Kamal Adwan"."Il y a eu une série de frappes aériennes sur les côtés nord et ouest de l'hôpital, accompagnées de tirs intenses et directs, qui heureusement n'ont pas fait de blessés à l'intérieur de l'hôpital", a notamment indiqué son directeur, le Dr Hossam Abou Safiyeh dans une déclaration sur WhatsApp.Plusieurs témoins ont aussi décrit d'intenses bombardements dans la zone.Depuis le début de la guerre déclenchée par l'attaque du Hamas sur Israël le 7 octobre 2023, l'armée israélienne a mené plusieurs opérations près ou dans des enceintes hospitalières, accusant le mouvement islamiste palestinien d'utiliser les civils comme boucliers humains et de mener des attaques à partir de centres de santé.- "Panique" -Israël concentre depuis deux mois ses opérations militaires dans le nord de la bande de Gaza. Le porte-parole du gouvernement israélien, David Mencer, a évoqué jeudi lors d'un point presse des opérations en cours dans plusieurs zones où "le Hamas et le Jihad islamique (autre groupe armé palestinien) tentent de se regrouper".L'armée israélienne assure par ailleurs être en "contact continu" avec l'hôpital Kamal Adwan afin de permettre la livraison "de fournitures, de nourriture et de matériel médical".Vendredi, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié d'"extrêmement préoccupante" la situation dans cet hôpital, l'un des rare encore opérationnel, partiellement, dans le nord du territoire palestinien dévasté par 14 mois de guerre.Rik Peeperkorn, le représentant de l'OMS dans les Territoires palestiniens, a évoqué "des bombardements intenses autour de l'hôpital".Vers 04H00 (02H00 GMT), des soldats israéliens ont été aperçus à l'extérieur de l'hôpital, a-t-il dit. Selon lui, des rumeurs se sont répandues "selon lesquelles tout le monde devait sortir de l'hôpital, ce qui "a provoqué une panique, et ce que nous comprenons, c'est que les gens ont commencé à escalader le mur pour s'échapper (...) et cette panique a entraîné des tirs" de l'armée israélienne.- "Deux alertes" -"Des morts ont été signalés, ainsi que des détentions, des arrestations", a-t-il ajouté, mais "il n'y a pas eu d'ordre officiel d'évacuation".Dans la matinée, le porte-parole de la Défense civile de Gaza avait évoqué "un certain nombre d'arrestations et la présence de blindés aux abords de l'hôpital.Selon le récit d'un témoin joint par téléphone, qui se présente comme Abou Abd al-Majid, "l'armée a encerclé l'hôpital avec des véhicules et a ouvert le feu". Il raconte que deux Palestiniens détenus par les Israéliens sont venus dire à tous les patients d'évacuer vers Gaza-ville.Le Dr Faradina Soulistiyani, était également présente. Cette chirurgienne indonésienne a témoigné auprès de l'AFP depuis la ville de Gaza où elle a fui, qu'"il y a eu deux alertes pour que nous évacuions l'hôpital Kamal Adwan". Elle décrit aussi de lourds bombardements.Elle faisait partie de l'équipe médicale d'urgence qui venait d'être déployée en début de semaine pour maintenir l'hôpital fonctionnel. L'équipe avait été installée lors d'une mission de l'OMS, dont le chef Tedros Adhanom Ghebreyesus s'est félicité sur X, et au cours de laquelle 10.000 litres de carburant, 200 colis alimentaires, des unités de sang avaient notamment été livrés.L'OMS a rapporté plusieurs attaques cette semaine sur l'hôpital Kamal Adwan, assurant que l'établissement de santé avait été la cible de tirs de drones à huit reprises jeudi, et que les réseaux d'oxygène, d'air comprimé et d'eau de l'hôpital avaient été endommagés.