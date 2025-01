Gaza: Israël dit avoir ramené le corps d'un otage

Israël a annoncé mercredi avoir ramené le corps d'un des otages retenus captifs dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre, pour laquelle un accord de cessez-le-feu est "très proche", selon la diplomatie américaine.

Youssef al-Zayadna, 53 ans, avait été enlevé lors de l'attaque du mouvement palestinien Hamas sur le sol israélien, le 7 octobre 2023, alors qu'il se trouvait au kibboutz Holit pour participer à la récolte des olives.Son corps a été "localisé et récupéré" dans un tunnel de la région de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, avant d'être ramené en Israël, a indiqué l'armée.L'un de ses porte-parole, le lieutenant-colonel Nadav Shoshani, a précisé que des informations recueillies au cours de l'opération laissaient penser que la mort du fils aîné de Youssef al-Zayadna, Hamza, âgé de 23 ans, était "hautement probable".Egalement kidnappés le 7-Octobre, Aïcha, 17 ans, et Bilal, 18 ans, soeur et frère d'Hamza, ont eux été libérés le 30 novembre 2023, au dernier jour de la seule trêve observée jusqu'ici depuis le début de la guerre.- "Trop tard" -"Nous faisons tout notre possible pour ramener l'ensemble de nos otages à la maison, les vivants comme les morts", a réagi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, que les proches d'otages ont pressé d'agir pour obtenir leur libération."L'accord en vue vient trop tard pour Youssef, qui a été enlevé vivant et aurait dû rentrer ainsi", a regretté dans un communiqué le Forum des familles. "Chaque jour supplémentaire en captivité fait courir un danger mortel immédiat aux otages qui ont réussi à survivre pendant 15 mois".L'annonce de la découverte du corps de Youssef al-Zayadna intervient alors que des négociations indirectes entre le Hamas et Israël ont repris ce week-end au Qatar.Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a affirmé lors d'une visite à Paris, à moins de deux semaines de l'investiture du président élu Donald Trump, qu'un accord était "très proche" pour un cessez-le-feu et la libération des otages retenus à Gaza.En dépit d'efforts diplomatiques intenses menés sous l'égide du Qatar, de l'Egypte et des Etats-Unis, aucune trêve n'a pu être conclue à Gaza depuis celle d'une semaine intervenue fin novembre 2023, qui avait permis la libération de 105 otages en échange de 240 prisonniers palestiniens détenus par Israël.- 14 morts selon les secours -Parmi les principaux points de blocage figuraient notamment jusqu'ici le caractère permanent ou non d'un cessez-le-feu et la gouvernance de Gaza après la guerre, Israël s'opposant catégoriquement à ce que le Hamas puisse à nouveau diriger le territoire.Pendant que les discussions se poursuivent à Doha, les violences se poursuivent sur le terrain, à Gaza, où les services de secours locaux ont fait état mercredi de 14 morts dans plusieurs frappes israéliennes, mais aussi en Cisjordanie.Un responsable palestinien a annoncé que trois personnes de la même famille, dont deux enfants de 8 et 10 ans, avaient été tuées dans une frappe aérienne dans le nord du territoire occupé, où l'armée israélienne avait affirmé mener une opération de "contre-terrorisme".L'attaque sans précédent du Hamas en Israël le 7 octobre 2023 a entraîné la mort de 1.208 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles israéliennes.Ce jour-là, 251 personnes ont été enlevées. Parmi elles, 95 restent otages à Gaza, dont 34 ont été déclarées mortes par l'armée.Près de 46.000 personnes, essentiellement des civils, ont été tuées dans la campagne militaire israélienne de représailles à Gaza, dont 51 en l'espace de 24 heures, selon le dernier bilan mercredi du ministère de la Santé du Hamas.