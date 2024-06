Gaza : l'armée israélienne annonce "une pause tactique" dans le sud de l'enclave

L'armée israélienne a annoncé dimanche "une pause tactique" dans le sud de la bande de Gaza permettant selon elle de faire rentrer l'aide humanitaire dans l'enclave.

"Une pause tactique locale de l'activité militaire pour des raisons humanitaires sera observée de 08h à 19h tous les jours et jusqu'à nouvel ordre", à partir du point d'entrée israélien de Kerem Shalom jusqu'à la route Salah al-Dine puis vers le nord, a indiqué l'armée dans un communiqué.

