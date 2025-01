Guerre en Ukraine: Zelensky affirme que Poutine essaie de "manipuler" Trump

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé vendredi que son homologue russe Vladimir Poutine voulait "manipuler" Donald Trump, après que le chef du Kremlin a fait l'éloge du dirigeant américain et s'est dit prêt à discuter avec lui.

Kiev avait précédemment mis en garde contre tout pourparler de paix entre Poutine et Trump sur la guerre qui dure depuis près de trois ans sans sa participation et celle de l'Europe."Il veut manipuler le désir du président des États-Unis des Etats-Unis d'Amérique de parvenir à la paix", a déclaré M. Zelensky dans un message quotidien sur les réseaux sociaux, en ajoutant: "Je suis convaincu qu'aucune manipulation russe ne peut désormais réussir".Il a déclaré que Vladimir Poutine, qui a lancé une invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022, était prêt à poursuivre la guerre et à "manipuler les dirigeants du monde".M. Poutine avait auparavant fait l'éloge de M. Trump en le qualifiant de dirigeant "intelligent" qui aurait pu empêcher le déclenchement du conflit.Le dirigeant russe n'a pas précisé quand les discussions auraient lieu et le Kremlin a déclaré vendredi qu'il attendait toujours des "signaux" de Washington, bien que M. Trump ait annoncé jeudi qu'il était prêt à rencontrer M. Poutine "immédiatement"."Nous avons toujours dit, et je veux le souligner une fois de plus, que nous sommes prêts pour ces négociations sur les questions ukrainiennes", a déclaré Vladimir Poutine à un journaliste de la télévision publique russe.Faisant l'éloge de Donald Trump en tant qu'homme "intelligent" et «"pragmatique", M. Poutine a également répété l'affirmation infondée du républicain selon laquelle il aurait remporté l'élection présidentielle américaine face à Joe Biden en 2020."Je ne peux qu'être d'accord avec lui sur le fait que s'il avait été président - si sa victoire n'avait pas été volée en 2020 - il n'y aurait peut-être pas eu la crise en Ukraine qui a éclaté en 2022", a déclaré Vladimir Poutine.- Pression de Trump -Le conflit ukrainien a plongé les relations entre les deux puissances nucléaires à leur plus bas niveau depuis la guerre froide.Donald Trump, qui a été investi lundi, a qualifié le conflit de "ridicule" et a menacé la Russie de sanctions économiques plus sévères si elle n'acceptait pas de mettre fin à son offensive."S'ils ne règlent pas cette guerre rapidement, presque immédiatement, je vais imposer des droits de douane massifs à la Russie, des taxes massives et des sanctions importantes", a déclaré le républicain lors d'une interview accordée à Fox News jeudi.S'exprimant le même jour au Forum économique mondial de Davos, M. Trump a déclaré qu'il demanderait à l'Arabie saoudite et à l'OPEP de faire baisser les prix du pétrole : "Si les prix baissaient, la guerre entre la Russie et l'Ukraine prendrait fin immédiatement".Vladimir Poutine a réfuté l'affirmation de M. Trump selon laquelle la baisse des prix du pétrole pourrait accélérer la fin du conflit. "J'ai du mal à imaginer que des décisions préjudiciables à l'économie américaine seront prises", a déclaré M. Poutine vendredi.- "Retour à la réalité" -Aucune des deux parties n'a montré de signes de désescalade des hostilités depuis l'investiture de Donald Trump, bien que ce dernier ait affirmé qu'il mettrait fin au conflit en "24 heures" une fois au pouvoir.Vendredi, Kiev a mis en garde contre l'exclusion de l'Europe de toute négociation."Il (Poutine) veut négocier le sort de l'Europe sans l'Europe. Et il veut parler de l'Ukraine sans l'Ukraine", a déclaré le chef du bureau présidentiel ukrainien, Andriy Yermak."Cela ne se produira pas. Poutine doit lui-même revenir à la réalité, ou il sera ramené à la réalité. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne dans le monde moderne".Les attaques aériennes russes près de Kiev ont tué trois personnes et en ont blessé plusieurs autres, ont déclaré des responsables ukrainiens vendredi, tandis que l'Ukraine a tiré 120 drones sur au moins 12 régions russes, dont la capitale Moscou.Le Kremlin a lancé des attaques de drones ou de missiles contre Kiev presque tous les jours depuis l'envoi de troupes en Ukraine en février 2022, visant ostensiblement des installations militaires et énergétiques."Trois personnes ont été tuées dans une attaque ennemie dans la région de Kiev", ont indiqué les services d'urgence dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux.Des fragments d'un drone ont frappé un immeuble résidentiel de dix étages, après que le chef de la région a déclaré qu'une maison privée avait également été touchée.De la fumée noire s'échappe d'un immeuble résidentiel endommagé par l'attaque, tandis que les secouristes sortent les corps des victimes, comme le montrent les images officielles de la scène.En Russie, l'armée ukrainienne a déclaré avoir lancé une attaque de drone pendant la nuit, frappant une raffinerie de pétrole, des installations de centrales électriques et une usine d'électronique.Les médias d'État ont indiqué qu'une usine de microélectronique avait interrompu ses activités après que six drones ukrainiens eurent endommagé des installations de production et de stockage dans la région de Briansk.burs/phz/asm/ib