Harris de retour en Pennsylvanie, à deux mois de son duel avec Trump

A deux mois de conclure dans les urnes son duel avec Donald Trump, Kamala Harris laboure jeudi le terrain en Pennsylvanie, un des Etats américains les plus disputés d'une élection qui promet d'être extrêmement serrée.

La candidate démocrate à la présidentielle sera en déplacement à Pittsburgh, une des plus grandes villes de cet Etat, connu pour être un ancien bastion de l'industrie américaine.

La vice-présidente américaine ira à la rencontre d'électeurs avant d'affronter mardi le républicain Donald Trump pour un débat à Philadelphie -- l'un des rendez-vous les plus attendus de ce scrutin.

La présidentielle du 5 novembre a été complètement chamboulée par le retrait de Joe Biden mi-juillet et l'entrée en lice de sa vice-présidente. Kamala Harris et Donald Trump, qui ne se sont jamais affrontés lors d'un précédent débat, sont désormais au coude-à-coude dans les sondages.

Leur premier échange est prévu à 21H00 locales le 10 septembre, sur la chaîne ABC.

- Menace de plan social -

Le déplacement de la vice-présidente jeudi en Pennsylvanie risque aussi d'être marqué par les vifs débats autour du rachat de l'aciériste américain US Steel.

L'entreprise, basée justement à Pittsburgh, menace de mettre en mouvement un plan social en cas d'échec de son rachat par le japonais Nippon Steel, auquel l'exécutif américain s'oppose.

Lundi, la candidate démocrate à la présidentielle Kamala Harris a affirmé, lors d'une réunion de campagne, vouloir maintenir l'aciériste sous contrôle américain.

Le président Joe Biden, avait déjà dit, à plusieurs reprises, vouloir bloquer cette acquisition, annoncée en décembre dernier pour un montant de 14 milliards de dollars, mais suspendue faute d'autorisation des régulateurs.

L'ancien président Donald Trump a, lui, promis de s'opposer à cette opération en cas d'élection.

- Cols bleus -

Le sujet est particulièrement sensible, car la Pennsylvanie est probablement l'Etat le plus disputé de la présidentielle. Donald Trump s'y est imposé d'un rien en 2016 et Joe Biden sur le fil en 2020.

Les cols bleus de cet Etat du nord-est du pays, en déclin industriel, ont été nombreux à quitter le navire démocrate pour rallier Donald Trump. Mais Kamala Harris compte sur les grands projets d'infrastructures lancés par Joe Biden, créateurs d'emploi, et le soutien de syndicats pour les reconquérir.

Donald Trump table lui aussi sur sa popularité auprès de la population rurale.

Le candidat républicain, qui était en Pennsylvanie mercredi pour une réunion publique avec des électeurs s'exprimera jeudi devant un club à New York pour détailler son programme économique.



AFP