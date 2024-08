Harris passe son premier grand oral médiatique

Sous pression depuis son entrée en campagne pour accorder une interview en bonne et due forme, la vice-présidente américaine Kamala Harris répondra jeudi aux questions de CNN, un grand oral très attendu à dix semaines de la présidentielle.

La candidate démocrate, qui affrontera le républicain Donald Trump le 5 novembre, a eu quelques échanges à la volée avec les journalistes depuis qu'elle a pris le relais du président Joe Biden, sorti de la course avec fracas le 21 juillet.

Mais elle ne s'était pas prêtée à un entretien plus poussé et plus formel.

L'interview aura lieu en Géorgie (sud), où elle est en campagne, et sera menée par la journaliste de CNN Dana Bash.

Cette dernière avait co-animé en juin le débat entre Donald Trump et Joe Biden, marqué par une prestation catastrophique du démocrate de 81 ans.

L'entretien avec Kamala Harris doit être diffusé à 21h00 locale (01h00 GMT).

- Attentes -

La démocrate de 59 ans sera accompagnée de son colistier, le gouverneur du Minnesota Tim Walz.

Jason Miller, l'un des proches conseillers de son rival républicain, a ironisé en déclarant que Kamala Harris utilisait Tim Walz comme un "bouclier humain".

"Avoir une interview du duo de candidats en été est une tradition dans les campagnes électorales depuis vingt ans", a souligné sur X l'un des porte-parole de la candidate démocrate, Ian Sams, en évoquant les interviews communes données par Barack Obama et Joe Biden, ou par Joe Biden et Kamala Harris elle-même.

Sauf que cette fois, dans ce calendrier électoral complètement bouleversé, beaucoup plus condensé, les attentes autour de la vice-présidente sont de fait différentes, et particulièrement fortes.

Donald Trump a pour sa part eu de nombreuses occasions de répondre à des questions, posées par des journalistes ou d'autres interlocuteurs, et plus ou moins difficiles selon les cas.

Il avait eu fin juillet des échanges particulièrement houleux avec une association de journalistes afro-américains.

- Trump et Musk -

Le 13 août, il s'était entretenu longuement avec son richissime soutien Elon Musk, dans une atmosphère beaucoup plus confortable, voire franchement amicale.

Le milliardaire a aussi donné deux conférences de presse en août, lors desquelles il a tenu de longs monologues parfois confus et répondu à des questions souvent complaisantes.

Cela n'empêche pas le camp républicain de souligner le contraste avec Kamala Harris, soucieuse depuis le début de sa campagne de maîtriser le plus possible sa communication, sans s'attarder sur les médias traditionnels.

Lors de la récente convention d'investiture à Chicago, le Parti démocrate avait par exemple invité 200 influenceurs et leur avait réservé des accès privilégiés.

Avec cette interview sur CNN, la candidate démocrate passe une sorte de grand oral.

Kamala Harris garde un souvenir cuisant d'une interview en juin 2021, sur NBC, consacrée au sujet très sensible de l'immigration. Elle était apparue mal préparée et peu sûre d'elle, en particulier lorsque le journaliste l'avait prise en défaut sur une réponse.

La majorité des sondages donnent à la démocrate un léger avantage sur Donald Trump, mais leur duel reste très indécis, en particulier dans certains Etats très convoités.

Après cette interview, le prochain temps fort attendu de cette campagne électorale hors normes sera le débat entre Kamala Harris et Donald Trump, organisé le 10 septembre en Pennsylvanie, sur la chaîne ABC.



