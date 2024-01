Hautes-Pyrénées : il joue du piano... tout en haut d'un sommet enneigé

C'est un projet fou que s'est lancé Marc-Olivier Poingt. Celui de jouer du piano en haut d'un sommet enneigé. Pourquoi ? On se le demande encore. Mais ce qui est certain, c'est que le jeune homme a réussi a son exploit et l'a filmé et partagé sur les réseaux où la vidéo a été vue des milliers de fois (Photo : AFP)

"Je pratique la grande randonnée depuis six ans […] La montagne et la musique sont mes deux passions, et cette fois, il s’agissait de les réunir", a -t-il déclaré, interrogé par nos confrères du Petit Bleu d’Agen.

Accompagné de son cousin, le jeune virtuose s’était en effet fixé comme objectif de pratiquer son art au sommet du massif du Vignemale, l’un des points culminants des Hautes-Pyrénées. Commencée le 26 décembre, l’ascension a duré onze heures, avec un dénivelé de 2.000 m et un piano de 15 kg sur le dos.

Arrivé au sommet à 3.298 mètres d’altitude, Marc-Olivier a pu alors enlevé ses gants et improvisé un concert unique en son genre.

"J’ai eu le temps de réfléchir à ma musique durant la montée, et là-haut, j’ai offert mon paysage musical à un panorama grandiose", a-t-il confié.

Fort de ce succès, le musicien prévoit désormais de réitérer l’expérience au sommet du Mont Blanc, à 4.809 mètres d’altitude.