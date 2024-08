Hérault: 300 hectares brûlés dans un incendie, "des dizaines d'habitations évacuées"

Des dizaines d'habitations ont été évacuées dimanche en fin de journée à Frontignan (Hérault), où deux quartiers sont menacés par un incendie qui a déjà ravagé quelque 300 hectares de pinèdes dans l'après-midi, a-t-on appris auprès de la municipalité et de la préfecture.

Face à cet incendie, parti de la commune de Gigean vers 15h00, les pompiers ont déployé d'importants moyens aériens, avec quatre avions Dash, deux avions Beech, cinq Canadairs, un hélicoptère Dragon et un hélicoptère bombardier d'eau, a indiqué la Sécurité civile dans un message sur X."De nombreuses défenses de points sensibles sont en cours au niveau de Frontignan, qui permettent de maîtriser l'incendie pour l'instant", a expliqué sur le même réseau social le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, indiquant qu'il se rendrait sur place lundi.Au total 600 pompiers ont été déployés sur le terrain, principalement de l'Hérault, qui ont reçu le renfort de deux colonnes venues des Bouches-du-Rhône (80 pompiers et 80 Marins-pompiers de Marseille), a indiqué la Préfecture de l'Hérault, toujours sur X.Le feu est parti à 150 mètres de l'autoroute A9 "mais évolue dans le sens contraire, vers le massif de la Gardiole", avait expliqué plus tôt la préfecture, précisant que quelques habitations au pied du massif "ont été évacuées et sont protégées".Selon le Préfet, venu sur place à Frontignan, il s'agit de l'incendie "le plus important de la saison dans le département" de l'Hérault, et celui-ci est difficile à gérer en raison des nombreuses "sautes de feu". 150 largages d'eau ont été effectués dans l'après-midi par les avions, a ajouté François-Xavier Lauch.Il s'agit même de l'un des incendies les plus importants de cette année en France, après les 600 hectares brûlés en juin dans le Var en juin, à Vidauban.La ville de Frontignan, 24.000 habitants, au sud-ouest de Montpellier, avait déclenché son plan communal de sauvegarde dès 18h05."La zone nord de Frontignan est évacuée, proche de la Gardiole, et ça continue au regard du risque de l'évolution de l'incendie", a indiqué à l'AFP le directeur de cabinet du maire de Frontignan, précisant que "plusieurs dizaines d'habitations" sont concernées. Le reste des habitants ont été invités à rester confinés.Des rues de la ville ont été coupées à la circulation pour permettre les interventions des pompiers et des forces de l'ordre et une salle de sports a été ouverte pour accueillir tous les habitants évacués, a ajouté la municipalité.Des piscines de particuliers à Frontignan ont été vidées par les pompiers pour accélérer la lutte contre l'incendie, a précisé le directeur de cabinet du maire, soulignant que le vent complique la situation, rendant imprévisible l'évolution de l'incendie.