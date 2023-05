Hommage à Roubaix après la mort de trois policiers dans un violent accident

"La nation vous remercie": élus et habitants se sont réunis lundi matin devant le commissariat de Roubaix, où est attendu le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, pour rendre hommage aux trois jeunes policiers morts dimanche dans une violente collision, qui a provoqué une vive émotion.

"C'est important. Ils sont là quand on a besoin d'eux. Et ce sont des jeunes qui sont morts", raconte Sophie, une trentenaire venue leur rendre hommage - qui ne souhaite pas donner son nom.

Elle comme d'autres habitants sont venus déposer des fleurs lundi matin au pied de l'imposante bâtisse en briques du commissariat central de Roubaix, parfois une simple rose, a constaté l'AFP.

"C'est triste... En plus ils étaient jeunes, ça doit être un choc pour leur famille", estime Ibtissem Soltani, 18 ans, venue en voisine. "Et puis il y avait une jeune fille avec eux qui a été blessée, ça aussi ça me touche."

Au milieu des dizaines de roses blanches, un message: "La nation vous remercie". "On reste dans le recueillement, l'émotion. On veut savoir ce qui s'est passé, si les blessés ont été entendus. C'est un drame", déplore le secrétaire zonal adjoint Alliance dans la région, Arnaud Boutelier.

- "Condoléances" -

Le préfet des Hauts-de-France, Georges-François Leclerc, est présent, tout comme le maire DVD de la ville, Guillaume Delbar. D'autres élus locaux et députés de tous bords ont également fait le déplacement.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est lui attendu à la mi-journée. Il a adressé dimanche sur Twitter ses "pensées" aux "familles des victimes" ainsi que ses "condoléances".

Quatre personnes, dont trois jeunes policiers, sont mortes, et deux passagers ont été grièvement blessés dimanche matin dans cette collision entre un véhicule de police et une voiture qui, selon les premiers éléments de l'enquête, roulait à contre-sens, dans la métropole lilloise.

Les trois policiers décédés, deux hommes et une femme membres d'un équipage de Police Secours rattachés au commissariat de Roubaix, étaient âgés de 24 et 25 ans, selon une source policière et des sources syndicales. Le quatrième mort est le conducteur de l'autre véhicule impliqué, né en 1999.

Une jeune fille présente dans le véhicule des policiers et un passager de la seconde voiture, né en 2001, ont été gravement blessés.

- "Choc frontal" -

Le pronostic vital de cette passagère n'est plus engagé, mais celui de l'autre blessé le restait dimanche en fin d'après-midi, selon la procureure de Lille Carole Etienne.

Le parquet a ouvert une enquête pour homicide et blessures involontaires. "Les premiers éléments viennent conforter l'hypothèse d'un choc frontal" sur une bretelle d'accès, "qui serait dû au fait" que la voiture tiers, une Alfa Romeo, "se serait engagée à contre-sens", a indiqué Mme Etienne à l'AFP.

L'équipage policier "circulait de façon normale avec un gyrophare", selon le directeur général de la police nationale, Frédéric Veaux, précisant que l'hypothèse d'un contre-sens devait encore être confirmée.

Les deux passagers du véhicule tiers "étaient connus des services de police et de la justice pour des faits de droits communs", a-t-il ajouté.

La procureure a précisé que la "collision apparemment très violente" s'était produite vers 7h00, sur la RD 700 au niveau de Villeneuve-d'Ascq.

Douze membres des forces de l'ordre ont trouvé la mort ces quinze dernières années dans des accidents multi-meurtriers pour les forces de l'ordre, dont le dernier, survenu le 11 avril dans les Landes, avait coûté la vie à deux gendarmes qui tentaient de contrôler un véhicule roulant dangereusement à vive allure.



AFP