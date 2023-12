Il demande sa femme en mariage... au rayon lingerie d'un supermarché

C'est une demande en mariage pour le moins insolite qui a eu lieu à Saintes en (Charente-Maritime). Et pour cause, un homme a demandé sa compagne depuis 10 ans dans... un supermarché et plus précisément au rayon lingerie. Une demande si surprenante qu'elle est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Comme le relate France Bleu La Rochelle, un homme a demandé sa compagne en mariage dans les allées du magasin. "Je voulais quelque chose d’insolite pour ma petite femme, juste faire un truc original", a-t-il confié à nos confrères.

Son idée était de surprendre sa compagne pendant les courses. Il s’est donc éclipsé discrètement et a pris son courage à deux mains pour interpeller sa dulcinée avec le micro du magasin. "Ça fait dix ans qu’on se connaît. Est-ce que tu voudrais bien m’épouser ?", a-t-il lancé.

Demande juste sublime au rayon slips de Leclerc ????❤️ pic.twitter.com/RIFGLnewPn — Kaiz (@MrKaiz) December 2, 2023

C'est au rayon lingerie de l'enseigne que la demande a été officialisée... genou à terre, entre les culottes et les slips. "Malheureusement, j’ai fait ma demande en face des soutiens-gorge, je n’ai pas eu de chance. Mais je ne savais pas où elle était au moment où j’ai été la chercher dans le magasin", a-t-il plaisanté.

La bonne nouvelle, c’est que sa compagne a dit oui.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com