Inde : Modi remercie les députés de la coalition pour leur soutien "total"

Le Premier ministre indien Narendra Modi a remercié vendredi les députés des formations alliées à son parti, le BJP, d'avoir accepté de soutenir "à l'unanimité" son troisième mandat, après des résultats plus serrés que prévu aux législatives qui ont contraint son parti à négocier avec d'autres formations afin de rester au pouvoir.

"J'ai beaucoup de chance que vous m'ayez élu à la tête du NDA (l'Alliance démocratique nationale, coalition de 15 partis ndlr), avec un consensus total", a déclaré vendredi Narendra Modi lors d'une réunion au Parlement de près de 300 députés de la coalition."Une majorité est essentielle pour diriger le pays, c'est l'essence même de la démocratie. Mais pour diriger un pays, le consensus est également essentiel", a ajouté le Premier ministre indien.L'Alliance démocratique nationale (NDA) avait déjà annoncé mercredi en fin de journée un accord pour former un gouvernement et avoir "choisi à l'unanimité le leader respecté" de 73 ans "comme chef de file".Cette alliance dispose de 293 sièges au Parlement, soit plus de la moitié des 543 sièges de l'assemblée.Le BJP n'a pas révélé les concessions accordées aux membres de l'alliance pour s'assurer de leur soutien, mais plusieurs grands partis ont notamment cherché à obtenir des portefeuilles ministériels importants.La nouvelle dépendance de M. Modi à l'égard de la coalition signifie que son troisième mandat pourrait se révéler beaucoup plus difficile que prévu, a souligné le Hindustan Times dans son éditorial de jeudi.- Dépendance -Son parti nationaliste hindou Bharatiya Janata Party (BJP), qui a gouverné ces dix dernières années avec une majorité absolue, s'attendait à une nouvelle victoire écrasante. Mais les résultats publiés mardi du scrutin, organisé sur six semaines, ont montré que le BJP avait perdu sa majorité, ce qui l'a contraint à négocier avec un groupe de 15 partis pour obtenir le nombre de parlementaires nécessaires pour gouverner.La nouvelle dépendance de M. Modi à l'égard de la coalition signifie que son troisième mandat pourrait se révéler beaucoup plus difficile que prévu, a souligné le Hindustan Times dans son éditorial de jeudi.Selon les médias indiens, M. Modi devrait prêter serment en tant que Premier ministre dimanche soir.La Première ministre du Bangladesh Sheikh Hasina et le président du Sri Lanka ont indiqué qu'ils assisteraient à la cérémonie.Mardi, tandis que ses partisans fêtaient l'événement dans tout le pays, M. Modi a affirmé que les résultat des élections lui permettraient de poursuivre son programme."Ce troisième mandat sera celui des grandes décisions. Le pays va écrire un nouveau chapitre de son développement. Je vous le garantis", a-t-il déclaré devant une foule en liesse dans la capitale, New Delhi.Les commentateurs et les sondages à la sortie des urnes avaient prévu une victoire écrasante de M. Modi, accusé par ses détracteurs d'avoir emprisonné des personnalités de l'opposition et d'avoir bafoué les droits de la communauté musulmane de l'Inde, qui compte plus de 200 millions de personnes.Toutefois, le BJP a obtenu 240 sièges au Parlement, soit bien moins que les 303 sièges qu'il avait remportés il y a cinq ans et 32 sièges de moins que la majorité à lui seul.