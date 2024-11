Iran : étudiante arrêtée après s’être dévêtue en signe de protestation, Amnesty International réclame sa libération

Une étudiante iranienne qui s’était dévêtue en signe de protestation contre le harcèlement de miliciens des Gardiens de la révolution a été arrêtée à Téhéran, ont rapporté des groupes militants sur les réseaux sociaux. La jeune femme, dont l’identité n’a pas été révélée, étudiante à la prestigieuse université Azad de Téhéran, était harcelée par des membres de la milice Basidj, selon ces activistes (Photo : AFP)

En signe de protestation, elle s’est déshabillée devant l’université et a marché dans les rues en sous-vêtements, selon une vidéo.

This Iranian girl is a real feminist, she is fighting for women’s rights against lslamic regime! pic.twitter.com/ClSPsmUTfy — Azat (@AzatAlsalim) November 3, 2024

D’abord postée par le site étudiant iranien Amir Kabir, la vidéo a été publiée par de nombreux sites persans dont le site juridique Dadban, le groupe de défense des droits humains Hengaw et le site d’information Iran Wire.

In Iran, a student harassed by her university’s morality police over her “improper” hijab didn’t back down. She turned her body into a protest, stripping to her underwear and marching through campus—defying a regime that constantly controls women’s bodies. Her act is a powerful… pic.twitter.com/76ekxSK7bI — Masih Alinejad ????️ (@AlinejadMasih) November 2, 2024

La vidéo semble avoir été prise par des habitants d’un immeuble voisin. D’autres images montrent la jeune femme jetée dans une voiture par des hommes en civil. Selon le site Amir Kabir, elle a été battue au cours de l’arrestation.

- Amnesty demande sa libération immédiate -

"Les autorités iraniennes doivent relâcher immédiatement et sans condition" la jeune femme, a déclaré samedi 2 octobre Amnesty Iran, branche d’Amnesty international, sur X. "Les allégations de coups et de violence sexuelle à son encontre pendant son arrestation doivent faire l’objet d’une enquête indépendante et impartiale", ajoute l’organisation.

Iran’s authorities must immediately & unconditionally release the university student who was violently arrested on 2 Nov after she removed her clothes in protest against abusive enforcement of compulsory veiling by security officials at Tehran's Islamic Azad University. 1/2 pic.twitter.com/lI1JXYsgtm — Amnesty Iran (@AmnestyIran) November 2, 2024

L’agence iranienne Fars a fait état de l’incident et publié une photo floutée de l’étudiante. Selon l’agence, la jeune femme portait des vêtements "inappropriés" en classe et s’est "dévêtue" après avoir été mise en garde par les agents de sécurité. Selon Fars, citant des "témoins", les agents ont parlé "calmement" à la jeune femme et n’ont pas agi de façon agressive.

La loi islamique en Iran impose un code vestimentaire très strict aux femmes, sommées de porter le foulard et des vêtements amples dissimulant leurs formes. Les femmes iraniennes sont à l’origine d’un mouvement de révolte inédit dans le pays après la mort de la jeune Kurde Mahsa Amini en septembre 2022, arrêtée pour ne pas avoir respecté le code vestimentaire.

Le mouvement Femme Vie Liberté a été massivement réprimé par les autorités iraniennes, avec au moins 551 morts et des milliers de personnes arrêtées, selon des ONG.

AFP