Israël a lancé une attaque contre l'Iran selon les médias américains

08:17

L’Australie demande à ses citoyens de quitter Israël après les frappes contre l'Iran

Le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce (DFAT) a exhorté ses citoyens israéliens à "partir s'il est possible de le faire en toute sécurité".

"Il existe une forte menace de représailles militaires et d'attaques terroristes contre Israël et les intérêts israéliens dans la région. La situation sécuritaire pourrait se détériorer rapidement. Nous exhortons les Australiens en Israël ou dans les territoires palestiniens occupés à partir s'il est possible de le faire en toute sécurité", selon un communiqué. publier sur le compte Smart Traveler sur X.

There’s a high threat of military reprisals & terrorist attacks against Israel & Israeli interests across the region. The security situation could deteriorate quickly. We urge Australians in Israel or the Occupied Palestinian Territories to depart if it's safe to do so. (1/3)