Israël : un petit garçon brise accidentellement une jarre vieille de 3.500 ans

Un petit garçon de quatre ans a accidentellement cassé une jarre vieille de 3.500 ans lors d'une visite dans un musée israélien ce vendredi 23 août 2024. Alors qu'il admirait les vestiges archéologiques du musée Hecht de Haïfa avec ses parents, intrigué par ce pot, il l'a "légèrement tiré", "curieux de savoir qu'il y avait à l'intérieur" selon son père. Résultat : la jarre s'est brisée en morceaux. L’objet sera restauré.

Elle était exposée près de l'entrée du musée sans vitre de protection car le musée s'évertue à montrer des découvertes archéologiques "sans obstruction".

"Dans la mesure du possible, les objets sont exposés sans barrière, ni paroi de verre", a expliqué le musée à la BBC soulignant que "cet incident rare" ne viendra pas changer cette tradition.

Le musée décrit ce pot comme une "trouvaille impressionnante", car il est l'un des rares objets de cette époque à avoir été trouvé intact.

