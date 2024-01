Israël: une femme tuée dans un attentat à la voiture bélier (police)

Une femme a été tuée et au moins treize autres personnes blessées dans un attentat à la voiture bélier à Raanana (centre) lundi, ont annoncé les services de secours et la police israélienne, qui a ajouté avoir arrêté deux suspects palestiniens.

Le chef de la police israélienne, Kobi Shabtai a expliqué aux journalistes sur place "que les deux auteurs de l'attaque sont parents, résidents des territoires (palestiniens), qui sont arrivés de manière illégale" sur les lieux de l'attaque.

Selon le porte-parole de la police, ils habitent à Hébron, en Cisjordanie occupée, et sont soupçonnés d'avoir volé une voiture avant de renverser des passants sur plusieurs sites dans cette banlieue de Tel-Aviv.

L'hôpital Meir de Kfar Saba a indiqué qu'une femme "blessée, admise dans un état critique, est décédée malgré les efforts de réanimation".

Les services de secours ont de leur côté fait état d'un bilan d'au moins treize blessés, dont au moins deux dans un état grave.

La tension en Israël et dans les territoires palestiniens est montée d'un cran depuis l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre, qui a fait 1.140 morts dans le sud d'Israël, selon un décompte de l'AFP à partir de données officielles israéliennes.

En représailles, Israël a juré d'anéantir le Hamas, au pouvoir à Gaza depuis 2007. Dans la bande de Gaza, le conflit a fait plus de 24.000 morts, principalement des femmes, des adolescents et des enfants, selon le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas, mouvement qualifié d'"organisation terroriste" par Israël, les Etats-Unis et l'Union européenne.



AFP