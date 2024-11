Issy-les-Moulineaux : les quatre employés libérés, le mis en cause interpellé

Un homme était retranché dans le restaurant de son père à Issy-les-Moulineaux, ce samedi 16 novembre. Il a détenu quatre personnes qui ont été libérées dans l'après-midi. Le retranché a été interpellé. L'homme était armé d'un couteau, "toxicomane" et "suicidaire". Il s'était retranché dans la pizzeria de ses parents à Issy-les-Moulineaux, avec plusieurs employés.

Les quatre personnes retenues en otage depuis dans une pizzéria d'Issy-les-Moulineaux par un homme armé d'un couteau ont été libérées a indiqué une source policière à l'AFP, précisant que le retranché avait été interpellé, sans qu'il y ait de blessés #AFP

Les quatre personnes retenues en otage depuis 13H00 dans une pizzéria d'Issy-les-Moulineaux par un homme armé d'un couteau ont été libérées vers 16H00, a indiqué une source policière à l'AFP, précisant que le retranché avait été interpellé, sans qu'il y ait de blessés #AFP pic.twitter.com/v9L7Ep4STD — Agence France-Presse (@afpfr) November 16, 2024

Le suspect a été interpellé par la brigade de recherche et d'intervention (BRI), dont un médiateur qui avait été mobilisé sur l'opération "en raison de la volonté de suicide de l’intéressé".

- Le suspect interpellé souffre de toxicomanie -

Cet homme "au profil toxicomane" selon une source proche du dossier, et qui d'après une source policière avait déjà "commis des faits similaires" chez lui en 2022 "avec menace" de suicide", détient dans le restaurant "trois ou quatre employés" mais ni "clientèle ni public".

Un homme armé d'un couteau est retranché dans le restaurant de son père à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), avec "trois ou quatre employés", et la police est sur place, a indiqué samedi une source policière à l'#AFP ⤵️ pic.twitter.com/dwlDK5BH3r — Agence France-Presse (@afpfr) November 16, 2024

Il s'est enfermé dans la pizzeria située à quelques mètres du périphérique parisien, au sud-ouest de la capitale, juste avant 13H00, indique également cette source.

Des effectifs de la BRI (Brigade de recherche et d'intervention, unité d'élite de la police parisienne) ont été déployés sur place, dont un médiateur, "engagé en raison de la volonté de suicide de l'intéressé", précise la source policière.

Le rôle des médiateurs est d'entrer en négociation avec les forcenés.

L'homme, âgé d'environ 35-40 ans selon une source proche du dossier, n'est par ailleurs pas connu de la justice.

- "Impressionnant" -

"Je le vois tous les soirs en passant, il est pas bien. Il a un problème de drogue je crois", affirme Anthony, étudiant de 23 ans, qui préfère ne pas donner son nom de famille.

"J'ai vu les policiers arriver tout à l'heure, c'est impressionnant... Je suis déjà allé dans le restaurant, il y avait pas de problème", complète Monique Teichet, retraitée et habitante du quartier.

Selon les journalistes de l'AFP sur place, le rideau de fer de la pizzeria à la devanture rouge vif est baissé. Plusieurs restaurants voisins sont également fermés.

Les policiers ont installé des rubalises rouge et blanc pour barrer l'accès à un large périmètre, et demandent aux nombreux habitants curieux des immeubles voisins de s'éloigner de leurs fenêtres.

Dans la rue sont visibles énormement de policiers et policières, certains casqués et armés, ainsi que nombreuses voitures de police et des camions de pompiers. Une vingtaine d'agents, brassard orange au brad, se tiennent devant le restaurant.

"Intervention en cours, laissez les forces de sécurité et de secours travailler", a écrit la préfecture de police sur X, reprenant un message de la ville d'Issy-les-Moulineaux (70.000 habitants) parlant d'un "incident en cours".

AFP