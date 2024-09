Shigeru Ishiba, nouveau chef du parti au pouvoir et prochain Premier ministre

Le Japon connaît le successeur de Fumio Kishida au poste de Premier ministre, après l'élection vendredi de Shigeru Ishiba comme chef du Parti Libéral-Démocrate (PLD), la formation au pouvoir.

M. Ishiba, qui en était à sa cinquième tentative, a battu l'ultra-conservatrice Sanae Takaichi, qui ambitionnait d'être la première femme à occuper ce poste, en finale de cette élection, à laquelle M. Kishida a décidé de renoncer, abandonnant de facto son poste de chef du gouvernement.

"Le président (du PLD) Kishida a pris la décision de regagner la confiance du peuple afin que le PLD puisse renaître. Je ferai de mon mieux pour dire la vérité avec courage et sincérité, et pour faire de ce pays un endroit sûr et sécurisé où chacun peut à nouveau vivre avec le sourire", a déclaré M. Ishiba devant les membres du PLD, après avoir essuyé quelques larmes.

Ce changement de Premier ministre ne devrait cependant pas avoir de conséquences majeures sur la politique actuelle du Japon.

M. Ishiba, qui prendra officiellement ses fonctions de chef du gouvernement le 1er octobre, devra gérer les tensions internationales avec les très actifs voisins chinois et nord-coréens et faire face aux mêmes problématiques internes d'un pays englué dans une économie qui peine à repartir.

- Tensions régionales -

Les relations entre le Japon, allié des Etats-Unis, et la Chine connaissent régulièrement des périodes de tension, alimentées par des ambitions géopolitiques rivales. Et les nombreux incidents militaires de ces derniers mois sont venus alourdir encore un peu les relations entre les deux pays.

A l'image du récent et inédit passage d'un porte-avions chinois entre des îles japonaises auquel Tokyo a répliqué en faisant traverser pour la première fois aussi le détroit de Taïwan par l'un de ses navires de guerre.

"Le développement sain, régulier et à long terme des relations Chine-Japon sert les intérêts fondamentaux des deux peuples. C'est le seul choix approprié", a réagit Lin Jian, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Après avoir parlé de la création d'un "Otan asiatique" lors de la campagne, Ishiba, 67 ans, a plus prudemment évoqué un alignement plus égalitaire des alliances existantes notamment avec les États-Unis.

Il a ainsi fait le voeu d'une base d'entraînement sur le sol américain, comme l'a fait l'Allemagne, qui pourrait être un moyen "extrêmement efficace" de renforcer l'alliance et permettrait aux troupes japonaises de "s'entraîner au maximum de leurs capacités".

"Je pense que le Japon veut assumer sa responsabilité proactive et entamer des discussions sur la manière de construire la paix dans cette région", a-t-il déclaré.

A l'issue du 2e tour, auquel participaient les députés du PLD et les bureaux locaux, M. Ishiba a obtenu 215 voix contre 194 pour sa rivale de 63 ans.

L'ancien ministre de la Défense et de l'Agriculture, populaire auprès des électeurs, avait tenté en vain à quatre reprises de devenir chef du parti. Mais son impopularité auprès de ses collègues parlementaires - dont les voix étaient primordiales pour cette élection à deux tours - l'avait grandement desservi jusque-là.

- "Juste et équitable" -

"Le mécontentement du public envers le PLD s'accroît, et la tendance est en faveur d'Ishiba et de son attitude jugée +juste et équitable+", avait expliqué Yu Uchiyama, professeur de sciences politiques à l'Université de Tokyo.

Avec une vision ancrée dans la tradition et un désir de réformes profondes, celui qui fut longtemps considéré comme l'éternel numéro 2 a dit pendant cette campagne souhaiter s'attaquer à des problèmes sociaux difficiles tels que les réformes politique et agricoles et les questions de sécurité nationale.

A l'annonce de cette élection d'un futur Premier ministre positionné en faveur d'un resserrement monétaire de la Banque du Japon (BoJ), le yen a bondi grimpant de 1% contre le dollar à 143,37 yens, et de 1,26% face à l'euro à 159,84 yens vers 09h25 GMT.

M. Kishida, 67 ans et en poste depuis octobre 2021, a vu sa cote de popularité minée par l'inflation et par des scandales politico-financiers qui ont ébranlé le PLD.

Durant son mandat, le dirigeant nippon a pris résolument parti pour l'Ukraine après l'invasion russe et s'est efforcé, avec le soutien des Etats-Unis, de renforcer la politique de défense japonaise face à l'affirmation de la Chine dans la région Asie-Pacifique.



