Jeux paralympiques : Dorian Foulon en or en cyclisme sur piste, pluie de médailles de bronze pour la France

Dorian Foulon décroche la troisième médaille d'or tricolore ce samedi 31 août 2024, en cyclisme sur piste poursuite 4000m. Plutôt dans la journée, Alexandre Léauté a gagné sa deuxième médaille de cyclisme sur piste des Jeux paralympiques , cette fois en bronze au contre-la-montre. Antoine Praud s’est de son côté emparé de la médaille de bronze du 1500m, apportant la première médaille tricolore en athlétisme. Les paires Clément Berthier et Esteban Herrault, et Flora Vautier et Florian Merrien se sont toutes les deux inclinées en demi-finale de tennis de table face à la Chine, mais décrochent tout de même une médaille de bronze, la discipline n'organisant pas de petite finale.

• Troisième médaille d'or pour la France

Le cycliste Dorian Foulon est allé cherché la troisième médaille d'or tricolore, cette fois en poursuite 4000m, et conserve donc son titre de champion paralympique.

• Antoine Praud offre à la France sa première médaille d'athlétisme

Antoine Praud est allé chercher la première médaille tricolore d'athlétisme de ces JP, pendant la finale du 1 500 m où il a terminé troisième après une belle remontada dans les derniers mètres.

"Franchement ? C’est ouf ! Il y avait une ambiance de dingue, c’est 10 fois plus fort que ce que j’imaginais. Vous n’imaginez pas à quel point je suis heureux. Avec 10 mètres de plus, je pense que je faisais médaille d’argent. Je fais plein de gros bisous à toutes les personnes qui m’ont supportées ce matin !" s'est réjoui Antoine Praud au micro de Nelson Monfort.

• Le cyclisme sur piste en bronze aussi

Alexandre Léauté, qui a perdu 95% de sa puissance musculaire du côté droit après un accident vasculaire cérébral à la naissance, s'est aligné en finale dans l'après-midi sur le contre-la-montre 1 km, où il avait pris l'argent à Tokyo, après avoir terminé deuxième lors des séries. Il termine sur la troisième marche du podium.

"Est-ce une déception ? Oui et non" a estimé le Breton au micro de France 2 à l'issue de sa coure. "J’ai tout donné. La médaille d’or était imprenable aujourd’hui, je me battais pour l’argent, le perdre à un dixième ça fait chier mais c’est comme ça. Je ne peux pas m’en vouloir, j’ai battu deux fois le record du monde de ma catégorie. Je suis bien pour mon objectif de cinq médailles, donc on continue !" a-t-il ajouté.

• Le tennis de table s'incline en demi-finale

Le double mixte composé de Flora Vautier et de Florian Merrien, en catégorie XD7, réservé aux pongistes en fauteuil roulant, s'est incliné en demi-finale face aux Chinois Feng Panfeng et Zhou Ying. La discipline n'organisant pas de petite finale aux Jeux Paralympiques, à l'insta de la boxe pendant les JO, la paire repart tout de même avec une médaille de bronze.

Le duo Clément Berthier-Esteban Herrault a connu le même sort face aux Chinois Liao Kei et Yan Shuo, dans le double masculin. Ils repartent aussi avec une médaille de bronze