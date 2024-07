JO-2024 - Après le déluge, une pluie de stars dimanche

Passé le déluge inaugural, c'est une pluie de stars qui va s'abattre dimanche sur les Jeux olympiques, avec l'entrée en scène attendue de la reine Simone Biles, un choc de titans entre la Dream Team et la puissante Serbie et les premières longueurs olympiques du prodige de la natation Léon Marchand.

. La reine Biles en action

Simone Biles retrouve l'arène olympique aux Jeux de Paris avec un amour décuplé de la gymnastique et une flopée de médailles dans son viseur.

A 27 ans, riche de quatre titres olympiques et de cinq figures acrobatiques qui portent son nom, elle fait son grand retour aux Jeux, qu'elle avait quittés de façon prématurée à Tokyo en 2021 en se retirant de la plupart des épreuves.

Avec franchise, la gymnaste la plus médaillée de l'histoire avait alors expliqué lutter contre des "twisties", ces brutales et imprévisibles pertes de repères dans l'espace qui exposent les gymnastes à de graves blessures.

Ses déboires l'avaient tenue éloignée de la gymnastique durant un an, et avaient contribué à mettre en avant le sujet longtemps tabou de la santé mentale des sportifs.

Avant de se lancer dans les qualifications, dimanche, l'Américaine, élevée au rang d'icône du sport, a impressionné à l'entraînement en signant jeudi un saut spectaculaire dont elle a le secret.

. Embiid contre Jokic

Choc de géants NBA lors de la plus prestigieuse affiche du premier tour du tournoi olympique de basket: les Serbes défient la "Team USA" dans un match où le duel entre Nikola Jokic et Joel Embiid sera particulièrement scruté.

Jokic (29 ans, 2,11 m) et Embiid (30 ans, 2,13 m) ont remporté les quatre derniers titres de meilleurs joueurs de la saison régulière (MVP) de NBA, la ligue nord-américaine: trois pour le Serbe (2021, 2022, 2024) et un pour le Camerounais, qui possède aussi les nationalités américaine et française (2023).

. Marchand dans le grand bain

Léon Marchand, le surdoué de la natation française, va découvrir les JO avec le 400 m quatre nages, lui qui pourrait s'engager dans quatre courses individuelles (200 quatre nages, 200 m brasse et papillon également) avec autant de chances de médailles, voire de titres.

A 22 ans, le protégé de Bob Bowman, ancien entraîneur de l'icône Michael Phelps, est déjà quintuple champion du monde dont deux fois sur 400 m quatre nages. Les résultats du Toulousain en font le grand favori de cette épreuve à la Défense Arena où l'Américain Carson Foster, son dauphin aux Mondiaux de Fukuoka en 2023 et Budapest en 2022, espère néanmoins bouleverser la hiérarchie.

. Ferrand-Prévot enfin médaillée?

Quintuple championne du monde de VTT cross-country, un record, Pauline Ferrand-Prévot n'est encore jamais montée sur le podium olympique. Et ce malgré trois participations. La quatrième sera-t-elle la bonne ? La Française de 32 ans, en dépit de ses désillusions olympiques (26e en 2012, abandon en 2016, 10e en 2021), reste la favorite de l'épreuve.

. Les Bleues veulent leur revanche face aux Canadiennes

Après avoir perdu deux fois lors des JO contre le Canada, en 2012 pour la médaille de bronze et en 2016 en quart de finale, les Bleues d'Hervé Renard veulent leur revanche, dimanche. Championnes olympiques en titre, les Canadiennes sont cette fois en bien mauvaise posture, la Fifa ayant annoncé samedi leur avoir retiré six points à la suite de l'affaire d'espionnage par drone de l'équipe de la Nouvelle-Zélande.

. Amélioration sur le rail...

Le trafic des trains SNCF devrait s'améliorer dimanche, notamment sur la ligne Atlantique, deux jours après une série d'actes de sabotage contre le réseau TGV qui font l'objet d'une enquête judiciaire. Sur la ligne à grande vitesse Nord cependant, les dégâts ont demandé des "réparations plus importantes" et le trafic restera limité, avec 7 trains sur 10 et des retards de 1 à 2 heures.

. ...et dans le ciel

Après le déluge qui s'est abattu vendredi soir sur la cérémonie d'ouverture, et les averses qui ont conduit notamment samedi au report de l'épreuve masculine de skateboard street, le beau temps devrait enfin revenir dimanche sur Paris-2024.



AFP