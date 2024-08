JO-2024 : en finale de beach-volley, le DJ lance "Imagine" de John Lennon pour calmer les joueuses

On savait déjà que la musique adoucit les mœurs, on sait désormais qu’elle sauve aussi des finales olympiques. Ce vendredi 9 août 2024 se jouait la médaille d’or du beach-Volley. Alors que les deux équipes sont à égalité, les esprits s’échauffent quand les Canadiennes marquent un point. Pour apaiser les tensions, le DJ du Champ de Mars a décidé de s'en mêler en mettant "Imagine" de John Lennon. Une chanson qui a redonné le sourire à tous.

C'était une finale serrée et tendue entre les Brésiliennes Ana Patricia Silva Ramos et Duda Santos Lisboa et les Canadiennes Brandie Wilkerson et de Melissa Humana-Paredes.

Lorsque les Canadiennes ont marqué un point, les joueuses ont commencé à s’invectiver à travers le filet, jusqu’à se retrouver nez à nez, visiblement très énervées.

Si les joueuses sont revenues à leur place, prêtes à relancer le jeu, la tension restait palpable. Trop pour le DJ du stade qui décide de s’en mêler.

Au moment où l’arbitre adresse un carton jaune à l’équipe canadienne, il lance en plein match, le titre "Imagine" de John Lennon.

"Imagine there’s no heaven, It’s easy if you try, No hell below us, Above us, only sky…" L’hymne à la paix est immédiatement repris par le public.

In-cro-yable, je trouve ça magnifique, quel mouv de génie de la part du DJ ❤️ #BRACAN #OlympicGames pic.twitter.com/DCI5Alpdtv — alou ღ (@n0rdsudd) August 9, 2024

Un message bien capté par les joueuses qui retrouvent le sourire.

Finalement, les Brésiliennes gagnent ce troisième set (15-10) et la médaille d’or.

