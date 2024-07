JO-2024: Aya Nakamura, Lady Gaga et la Seine, divas d'une cérémonie qui casse les codes

Les méga stars de la musique Lady Gaga et Aya Nakamura, un hymne révolutionnaire à la sauce metal, un ballet bleu blanc rouge sur la Seine: présentée par les organisateurs comme "le plus grand spectacle du XXIe siècle", l'ouverture des JO de Paris tient jusqu'ici ses promesses.

Le directeur artistique Thomas Jolly a promis des tableaux qui racontent un pays riche de sa "diversité", "inclusif", "non pas une France mais plusieurs France", célèbrant "le monde entier réuni".- Zidane, Gaga -Point de départ du show démarré à 19H30 (17H30 GMT), qui entremêle sport, art et protocole olympique, un prologue préenregistré: l'humoriste français Jamel Debbouze entre torche en main dans le Stade de France vide... Erreur, l'enceinte n'accueille pas la cérémonie !Pour tenter de sauver la situation, il transmet la flamme à la légende du football Zinédine Zidane. L'ancien N.10 des Bleus s'embarque dans une odyssée parisienne, métro compris. Bloqué, il doit transmettre la torche à des enfants, puis à un mystérieux inconnu, inspiré notamment par le jeu vidéo "Assassin's Creed"."Très fiers de voir qu'Assassin's Creed a été l'une des sources d'inspiration des talentueux créateurs du spectacle", a commenté Ubisoft, propriétaire du jeu vidéo, pour l'AFP.Le spectateur suit ce dernier personnage à travers les plus beaux sites du cœur de la capitale française.Apparaît ensuite la première star de la soirée: Lady Gaga, en bustier noir et plumes roses Dior. Elle entonne "Mon truc en plumes", titre emblématique du music-hall français. "Une chanson pour honorer les Français", a posté sur ses réseaux Lady Gaga, remerciant le comité d'organisation de l'avoir choisie.- Metal, Aya, femmes puissantes -Autre surprise: Gojira, groupe de metal français à l'aura internationale, s'associe à la chanteuse lyrique franco-suisse Marina Viotti pour interpréter "Ah ! Ca ira", chant révolutionnaire français dans une version décoiffante !Aya Nakamura, chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde, leur succède, toute de plumes d'or vêtue, pour un medley de ses tubes "Pookie" et "Djadja" et un standard de Charles Aznavour, "For me Formidable", dont on célèbre cette année le centenaire de la naissance.Autre séquence marquante autour de femmes puissantes: d'Olympe de Gouges à Simone Veil en passant par Gisèle Halimi, dix statues rendant hommage à des Françaises pionnières dans leur domaine ont émergé de la Seine. Peut-être pour s'installer définitivement dans le paysage...Pour la première fois, la cérémonie olympique prend place hors d'un stade, sur six kilomètres le long de la Seine, jusqu'à la Tour Eiffel où aura lieu le final.- Notre-Dame -La cathédrale Notre-Dame, qui doit rouvrir en décembre après son gigantesque incendie en 2019, a aussi été à l'honneur, lors d'une séquence chorégraphiée notamment sur ses échafaudages, rendant hommage à tous les corps de métiers impliqués dans sa reconstruction.Le récit, qui mêle certains clichés (le French cancan des danseuses du Moulin Rouge, croissants...), n'oublie pas l'Histoire de France, notamment la Révolution française et l’œuvre de Victor Hugo ("Les Misérables", "Notre-Dame de Paris") et mêle arts académiques et culture pop.Pendant ce show, les berges, les ponts et les toits ont été pris d'assaut par quelque 2.000 artistes (danseurs, musiciens, comédiens, jongleurs, acrobates...), parmi lesquels le danseur étoile Guillaume Diop.Dans le même temps, environ 7.000 athlètes, représentant les nations participantes, défilent sur 85 bateaux aux couleurs de leur délégation, les Grecs d'abord sous un rideau de jets d'eau et de feux d'artifice bleu blan rouge. Les Français seront derniers.- Pluie et lasers -Pour ce spectacle tout en folie des grandeurs, près de 80 écrans géants ont été installés sur les quais à destination des quelque 320.000 spectateurs, réfugiés sous parapluies et ponchos. Un milliard d'autres la suivent à la télévision.La pluie s'est malheureusement invitée dans la cérémonie, sans toutefois la perturber. La moitié s'est tenue à la lumière du jour. La tombée de la nuit est assurée par Thomas Dechandon, qui a signé les lumières de l'opéra-rock "Starmania", mis en scène par Thomas Jolly en 2022.Puissants faisceaux lasers balayant la Tour Eiffel en vue !La cérémonie doit se terminer par l'allumage de la vasque olympique au jardin des Tuileries. Le suspense plane sur le dernier porteur de la flamme. Rendez-vous vers 23H00 (21H00 GMT).