JO-2024 : le cyclisme en or, la boxe et le kite-foil en argent, le hand et le basket en finale

L'euphorie est revenue jeudi dans le camp français avec la qualification des basketteurs et des handballeuses pour la finale des Jeux olympiques et l'or décroché en début de soirée par le cycliste Benjamin Thomas dans la course omnium. Avec l'argent de Lauriane Nolot en kite-foil et de Billal Bennama, la délégation française passe à 54 médailles, dont 14 en or.

Chancelants après leur défaite à Lille contre l'Allemagne, les Français ont pris une éclatante revanche sur les champions du monde en titre (73-69) devant le public enflammé de Bercy. Après avoir compté jusqu'à 13 points d'avance dans le dernier quart-temps avec un Gerschon Yabusele étincelant (17 points), les Bleus ont serré les coudes en défense pour repousser l'ultime effort allemand.

Deux lancers-francs réussis par Isaïa Cordinier à sept secondes de la sirène ont fait trembler de bonheur l'arène parisienne, sous les yeux de Steph Curry qui scrutait depuis la coulisse ses futurs adversaires.

- Elles défendront leur titre -



Les handballeuses françaises joueront leur troisième finale olympique d'affilée après l'argent de Rio et l'or de Tokyo, mais que ce fut dur en demie contre la Suède ! Menées presque toute la partie, les coéquipières de Laura Glauser et Hatadou Sako, impériales dans la cage, ont arraché une prolongation grâce à un dernier tir de Tamara Horacek, avant de dominer les dix minutes supplémentaires (31-28).

- Benjamin Thomas en or sur l'omnium -



Malgré une chute sur la piste du vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, Benjamin Thomas est devenu champion olympique de l'omnium, dont il avait pris la 4e place il y a trois ans à Tokyo. Magistral de maîtrise, le Tarnais de 28 ans a remporté le "décathlon" de la piste en survolant les débats au point de se relever d'une chute, à 25 tours de l'arrivée de la dernière discipline, la course aux points.. Billal Bennama, gant d'or?Au lendemain des deux premières médailles de la boxe française pour Sofiane Oumiha (argent, -63,5 kg) et Djamili-Dini Aboudou Moindze (bronze, +92 kg), Billal Bennama (-51 kg) monte sur le ring pour l'or, face à un adversaire ouzbek, Hasanboy Dusmatov. Privilège réservé aux derniers combats, le ring a été monté sur le court central Philippe-Chatrier de Roland-Garros, qui peut contenir trois fois plus de spectateurs que l'Arena Paris Nord, lieu des premiers tours.

- Les Chinois trop forts en "ping" -



Il leur fallait un exploit, voire un miracle, mais il n'a pas eu lieu. L'équipe de France masculine de tennis de table composée des frères Félix et Alexis Lebrun et de Simon Gauzy, a été battue en demi-finale par les grands favoris chinois et visera le bronze. Dans une Arena Paris Sud électrique et malgré des temps forts par intermittence, les Bleus se sont inclinés 3 à 0 face à la "dream team" chinoise. "Il ne nous manquait pas grand-chose de temps en temps. Mais en même temps, à la fin, ça fait un gros écart", a résumé Félix, le tout frais médaillé de bronze en simple, battu de nouveau par le champion olympique Fang Zhendong.

- L'argent faute d'or à Marseille -



- Le boxeur français Billal Bennama s'incline en finale des poids mouches et décroche l'argent -

Lauriane Nolot visait le titre mais elle n'a pu décrocher que la médaille d'argent en kite-foil, discipline qui faisait son entrée au programme olympique. Lors des finales, la Varoise de 25 ans, double championne du monde en titre, a été devancée dans la rade de Marseille par la Britannique Eleanor Aldridge.

Billal Bennama est le nouveau vice-champion olympique des -51 kg en boxe.

Le Français s'est incliné en finale, ce jeudi, à Roland-Garros.

"C'est une belle médaille d'argent, je suis satisfait du travail accompli", a-t-il réagi au micro de France Télévisions. "C'est une très belle médaille chez moi à Paris. J'ai envie de reprendre pour aller chercher une belle médaille d'or." Billal Bennama donne déjà rendez-vous aux prochains JO, en 2028, à Los Angeles (États-Unis).

Il apporte la 54ᵉ médaille aux Bleus dans ces JO.

