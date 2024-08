JO-2024 : la voile française en bronze avec Charline Picon et Sarah Steyaert

Après une journée plus calme hier avec une seule médaille française, le programme de ce vendredi s’annonce fantastique, avec notamment les poids lourds du judo Teddy Riner et Romane Dicko, mais aussi la quête pour Léon Marchand d'un 4e titre olympique en 200 m 4 nages. Côté médaille, Charline Picon et Sarah Steyaert décrochent le bronze dans l'épreuve de 49er FX en voile.

- Du bronze en voile -

Les Françaises de la "team mama", qui étaient en tête avant cette dernière course, terminent finalement avec la médaille de bronze. Les Néerlandaises sont sacrées championnes olympiques.

Charline Picon décroche sa troisième médaille olympique, la seule couleur qui lui manquait, après l’or et l’argent à Rio et Tokyo, en RS:X, une planche à voile individuelle.

#Paris2024 | ???? La joie démonstrative de Charline Picon et Sarah Steyaert.



La paire française décroche le bronze en voile à Marseille. C'est la 28e médaille pour la délégation française ????????



- Tennis de table : Félix Lebrun éliminé -

Nouvel espoir français, le jeune Félix Lebrun. Malheureusement, ce dernier s'est incliné ce vendredi face au Chinois Fan Zhendong.

Le pongiste français s’incline en quatre manches, après un duel acharné, mais amplement dominé par le Chinois : 11-8, 11-6, 11-7, 11-5.

Son parcours ne s’arrête toutefois pas ici, car le cadet des frères Lebrun jouera pour une médaille de bronze le 4 août prochain.

#Paris2024 | C'est terminé pour Félix Lebrun ????



Le Chinois Fan Zhendong était beaucoup trop fort pour le Français qui s'incline en quatre manches. Mais tout n'est pas fini, il y a le bronze à aller chercher dimanche pour Félix Lebrun.



