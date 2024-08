JO-2024 : les volleyeurs français en or, réalisent le doublé olympique

Ce samedi 10 août 2024, escalade, handball, basket, volley, les Bleus se rêvent en or… Les volleyeurs seront face à la Pologne (15h00), les handballeuses contre la Norvège (17h00) et les basketteurs qui défient les "Avengers" américains (23h30) (heures Réunion).

C'est fait ! Les Français sont double champions olympiques.

Après une démonstration face à la Pologne, l'équipe de France masculine de volley est championne olympique en remportant sa finale 3 sets à 0.

ET 1⃣ ! ET 2⃣ ! ET 3⃣-0⃣ ! ???? FINALE EXPÉDIIIIIIIIIIIÉEEE ! ????

???????? LES BLEUS SONT EN #OR !!!!!!!! ????????



L'ÉQUIPE DE FRANCE SORT UNE FINALE #PARIS2024 DE HAUTE VOLLEY POUR CONSERVER SON TITRE OLYMPIQUE ????????????https://t.co/g5dqBL4YpN pic.twitter.com/zRFvjYTp9l