L'adolescent passé à tabac à Viry-Châtillon est décédé

L'adolescent de 15 ans roué de coups par plusieurs personnes jeudi à la sortie de son collège de Viry-Châtillon (Essonne) est décédé vendredi en début d'après-midi, a annoncé le procureur de la République d'Evry.

L'enquête est désormais ouverte des "chefs d'assassinat et de violences en réunion aux abords d'un établissement scolaire", indique dans un communiqué le procureur de la République Grégoire Dulin. "Les investigations se poursuivent pour déterminer les circonstances de ces faits criminels et permettre l'interpellation des auteurs", ajoute son communiqué.



Les faits se sont déroulés jeudi "entre 16h00 et 16h30", selon le procureur. "Violemment agressé par plusieurs individus", un adolescent de 15 ans "a été découvert grièvement blessé par un passant dans une rue située à proximité de son collège", d'après la même source.



"Opérée en urgence" dans la nuit de jeudi à vendredi, "la victime est décédée ce jour (vendredi) en début d'après-midi", ajoute le magistrat, qui précise qu'"une autopsie aura lieu dans les prochaines heures".



Selon des journalistes de l'AFP sur place, l'émotion était vive vendredi devant le collège Les Sablons de Viry-Châtillon, où l'adolescent décédé, Shamseddine, était élève en classe de troisième.



"Nous serons intraitables contre toute forme de violence", et "il faut protéger l'école de ça", a martelé le président Emmanuel Macron lors d'une visite d'un établissement scolaire à Paris, exprimant avant l'annonce du décès son "plein soutien" et sa "compassion" pour Shamseddine.



AFP