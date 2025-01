La Colombie suspend les négociations de paix avec l'ELN après une journée meurtrière

Le président colombien Gustavo Petro a annoncé vendredi suspendre les négociations de paix avec la guérilla de l'Armée de libération nationale (ELN), au lendemain d'une journée de violences à l'encontre de civils et de dissidents des FARC dans le nord-est du pays ayant fait au moins 30 morts.

Rappelant les pires heures du conflit armé en Colombie, les guérilleros de l'ELN ont attaqué jeudi la population civile et affronté les dissidents de l'ancienne guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) dans la région du Catatumbo (nord-est), selon des sources officielles."Ce qu'a fait l'ELN (...) ce sont des crimes de guerre. C'est pourquoi nous suspendons le dialogue avec ce groupe, car l'ELN ne démontre aucune volonté de faire la paix", a réagi le président de gauche Gustavo Petro sur X."Des données sur le terrain font état d'au moins 30 personnes tuées et de plus de 20 blessés" dans cette zone frontalière avec le Venezuela aux plus de 52.000 hectares de coca, a indiqué le gouverneur du département de Norte de Santander, William Villamizar, à Blu Radio.Plusieurs blessés ont été transportés dans des hôpitaux voisins et des dizaines de familles ont été déplacées, selon les autorités.Les affrontements dans plusieurs villages proches de la ville de Tibu sont dus à "une dispute territoriale" pour le contrôle du trafic de drogue dans la région, a estimé M. Villamizar.- "Démolir les maisons" -La médiatrice pour les droits humains en Colombie, Iris Marin, a accusé l'ELN de s'en prendre "directement à la population civile" et d'aller "de maison en maison" pour assassiner des personnes que l'ELN considère comme proches des dissidences des FARC."C'est une dispute pour les revenus illégaux, pour le contrôle de la population et pour le contrôle de la frontière avec le Venezuela", a-t-elle estimé, en précisant qu'environ 20 personnes étaient portées disparues.Des membres de l'ELN sont venus "démolir les maisons", a témoigné dans un entretien téléphonique avec l'AFP José del Carmen Abril, un représentant de cultivateurs de coca de Catatumbo."Ils sont venus chez moi quatre fois hier pour me chercher et aujourd'hui il y a eu une publication disant que c'était le dernier jour, qu'ils devaient me livrer mort", a-il indiqué après avoir été évacué en hélicoptère par l'armée.Le Catatumbo a connu un conflit sanglant au début des années 2000, opposant la guérilla de l'ELN à des groupes paramilitaires d'extrême-droite tentant de prendre le contrôle de ce territoire.- "Crise très grave" -Les attaques de l'ELN constituent "une crise très grave", souligne Elizabeth Dickinson de l'International Crisis Group."La situation en matière de sécurité se détériore rapidement" et "il ne s'agit pas d'une action ponctuelle, mais d'une campagne militaire" menée par l'ELN, estime l'experte.Les guérilleros de l'ELN "semblent chercher à créer un nouveau cycle de conflit" après une trêve de deux ans entre l'ELN et les dissidents des FARC dans la zone, à la fois pour des raisons économiques - contrôler l'ensemble du corridor frontalier avec le Venezuela- et stratégiques - unifier l'organisation.Le président Petro, lui-même ancien membre dans sa jeunesse d'une guérilla d'extrême gauche (le M-19), a entamé des pourparlers avec l'ELN à la fin de l'année 2022, après être devenu le premier président colombien de gauche.Il s'est engagé à sortir par le dialogue de six décennies de conflit armé et négocie depuis avec la plupart des organisations armées du pays.Toutefois, peu d'avancées ont été enregistrées, en raison de la poursuite d'attaques par les rebelles et de divergences à la table des négociations. En septembre, les pourparlers avaient déjà été suspendus, avant de reprendre en novembre.L'accord de paix de 2016 avec la guérilla marxiste des FARC, alors la plus puissante guérilla d'Amérique latine, avait permis de réduire un temps la violence en Colombie, premier producteur de cocaïne.Mais le conflit interne s'est de nouveau intensifié ces dernières années en raison des opérations des groupes dissidents des FARC, de la guérilla guévariste de l'ELN et du cartel du Clan del Golfo, entre autres groupes armés.Jeudi, le négociateur de paix pour le gouvernement, Otty Patiño, a accusé l'ELN de payer des tueurs à gages pour tenter d'assassiner son principal conseiller.L'ELN, qui a pris les armes en 1964, compte quelque 5.800 membres dans le pays, selon les services de renseignement militaire.