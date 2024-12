La Corée du Sud évalue à 1.100 les soldats nord-coréens tués ou blessés face aux Ukrainiens

Plus de 1.

100 soldats nord-coréens ont été tués ou blessés depuis qu'ils combattent contre l'Ukraine aux côtés de la Russie, et leur armée prépare un nouveau déploiement de troupes ainsi que des livraisons d'armes, a affirmé lundi l'état-major sud-coréen."Nous estimons que les troupes nord-coréennes, qui sont récemment parties au combat contre les forces ukrainiennes, ont subi environ 1.100 pertes", un chiffre qui comprend les morts et les blessés, a déclaré dans un communiqué le comité des chefs d'état-major interarmées (JCS).L'état-major sud-coréen a également observé des préparatifs qui lui font croire que la Corée du Nord s'apprête à envoyer de nouvelles troupes en Russie, en renfort ou pour relever celles qui combattent déjà.Les renseignements recueillis par la Corée du Sud indiquent que le Nord "est en train de produire et de livrer des drones pouvant s'autodétruire" à la Russie, a ajouté le JCS.Selon lui, Pyongyang fournit également à Moscou ses canons autoporteurs de 170mm, les redoutables "Koksan" d'une portée de 40 à 60 km, ainsi que des lanceurs de roquettes multiples de 240 mm.L'armée sud-coréenne pense que la Corée du Nord cherche à moderniser ses capacités de guerre conventionnelle avec l'assistance de la Russie, en se basant sur son expérience au combat contre les forces ukrainiennes.- Traité historique -"Cela pourrait conduire à une augmentation de la menace militaire du Nord contre nous", estime le JCS.Plusieurs milliers de soldats nord-coréens ont été envoyés en Russie ces dernières semaines pour appuyer l'armée russe, selon les Occidentaux.De son côté, le Kremlin a à chaque fois éludé les questions sur le sujet, ne voulant pas confirmer ces informations.Le 17 décembre, le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Oleksandre Syrsky, avait déclaré que l'armée russe menait "des opérations offensives intenses dans la région de Koursk, en utilisant activement des unités de l'armée nord-coréenne", ajoutant que celle-ci avait déjà "subi de lourdes pertes".L'Ukraine a lancé début août une offensive surprise dans la région russe de Koursk. Elle contrôle toujours une petite partie de ce territoire.La Corée du Nord n'a jamais confirmé ni démenti la présence de ses troupes aux côtés de la Russie.Les deux pays ont renforcé leurs liens militaires depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou en février 2022.Un traité historique de défense mutuelle entre Pyongyang et Moscou, signé en juin, est entré en vigueur au début du mois. Il prévoit "une aide militaire immédiate" en cas d'agression armée par un pays tiers.Les dernières conclusions du JCS confirment un rapport des services secrets sud-coréens transmis la semaine dernière aux députés, selon lequel "la Russie pourrait offrir des avantages en réciprocité" à la Corée du Nord pour sa contribution militaire, y compris "la modernisation de son armement conventionnel".- Des chèvres comme cobayes -La Corée du Sud et l'Ukraine ont annoncé en novembre un renforcement de leur coopération en matière de sécurité en réponse à la "menace" posée par le déploiement de troupes nord-coréennes, sans toutefois mentionner expressément des livraisons d'armes.La Corée du Sud est un des plus gros fabricants d'armes au monde mais, par tradition, se refuse à livrer des armements aux pays activement engagés dans une guerre.Dans le même rapport, le JCS a fait savoir que la Corée du Nord est en train de construire une nouvelle clôture d'environ 40 km de long à sa frontière avec le Sud.Une photo fournie par l'armée sud-coréenne a montré un soldat nord-coréen tenant une chèvre près d'une ligne de barbelés, probablement dans le but de tester sur l'animal l'efficacité des clôtures électriques.Le renforcement de la frontière par le Nord est en cours "depuis huit mois, avec pas moins de 10.000 soldats mobilisés", a déclaré un responsable militaire à la presse.Selon le JCS, ces mesures visent à "empêcher les défections de civils et de soldats nord-coréens vers le sud".