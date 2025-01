La dépression Herminia joue les trouble-fête dans l'Ouest

Une crue jamais vue depuis plus de 40 ans à Rennes, des rafales à plus de 100 km/h, le village du Vendée Globe fermé, la circulation ferroviaire et routière perturbée: la dépression Herminia jouait les trouble-fête dimanche dans l'ouest du pays.

Dans la capitale bretonne, traversée par deux rivières, l'Ille et la Vilaine, "nous sommes aujourd'hui (dimanche) à des valeurs qui sont supérieures à celles qu'on avait constatées en 1981, qui était une année de référence d'une crue importante", a commenté la maire, Nathalie Appéré, lors d'un point presse dimanche matin.La montée des eaux du canal de l'Ille et Rance a conduit la mairie à prendre samedi soir un arrêté d'évacuation de quatre rues. Les habitants sont appelés à trouver refuge chez des proches ou dans l'un des trois gymnases ouverts par la ville. Une cellule de crise a été ouverte à la mairie."On a pris un arrêté d'évacuation hier (samedi) soir sur quatre rues (...), des habitations qui sont derrière une digue qui les protège normalement, et là l'eau est passée au-dessus de la digue", a précisé Mme Appéré.Le secteur compte une centaine d'habitations, selon la maire. "La plupart des personnes sont allées chez des proches (...) et on a eu 26 personnes accueillies cette nuit" dans l'un des deux gymnases, a-t-elle ajouté.Ce quartier coincé entre le canal d'Ille et Rance et l'Ille avait les pieds dans l'eau dimanche."Ca fait 40 ans que j'habite le quartier, je n'ai jamais vu ça", a expliqué à l'AFP Bruno Lorandel, 47 ans. Dans ses locaux professionnel, ce producteur en audiovisuel a "des dégâts depuis hier", avec une partie du matériel perdu. "On est en train d'écoper l'eau dans les caves", a-t-il raconté."La semaine dernière, c'était limite au niveau du canal et de la route. Je me suis dit que ça allait être la même chose, et au final aucune info et voilà", a-t-il déploré.- "15 jours de précipitation" -Herminia succède à la tempête Eowyn, d'une violence exceptionnelle outre-Manche et notamment en Irlande. Elle a entrainé des pluies et des coups de vent sur le nord-ouest de la France, dans des zones où les sols sont déjà saturés d'eau.Météo-France a placé en vigilance orange vents les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et le Rhône jusqu'à lundi. Finistère et Côtes-d'Armor ont été rétrogradés en vigilance jaune en milieu de journée.Le Morbihan passera en orange pour pluie-inondation à partir de 18H00 dimanche. Le Calvados, l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne et l'Orne resteront en vigilance orange crues jusqu'à lundi.L'eau va continuer à monter dans toute la région, a averti Vigicrues."Après une légère accalmie des précipitations, les nouvelles pluies de ce dimanche vont générer de nouvelles réactions sur de nombreux cours d'eau. Sur les cours d'eau déjà en crue, de nouvelles hausses sont attendues", a indiqué le service d'information sur les crues dans son dernier bulletin.Pour Rennes, "c'est l'équivalent de 15 jours de précipitation" qui pourraient encore tomber, a indiqué la maire de la ville..Plus au sud, aux Sables d'Olonne, le village du Vendée Globe, installé depuis le départ du tour du monde à la voile le 10 novembre dernier, a été fermé au public.Selon une source proche de la direction de course, les mauvaises conditions pourraient obliger les skippers Benjamin Dutreux et Clarisse Crémer, attendus dimanche, à s'abriter à La Rochelle (Charente-Maritime) ou Lorient (Morbihan) une fois la ligne passée au large de la citée vendéenne car l'entrée dans le port pourrait être trop dangereuse.La dépression Herminia a également entraîné des suppressions de trains en Normandie, où des rafales pouvant atteindre 110 km/h sont attendues, a annoncé la SNCF.Le trafic, notamment entre Paris et Cherbourg et entre Caen et Rennes, devrait être perturbé dimanche et lundi, a prévenu la compagnie ferroviaire.Idem en Bretagne, avec la suspension du trafic sur les lignes entre Quimper et Landerneau depuis 8h30 et entre Rennes et Saint-Malo à partir de 21h.Des averses de neige sont tombés dans la nuit en Mayenne, perturbant la circulation routière.