La famille d'Alain Delon explose autour de l'état de santé de la star

Le clan d'Alain Delon se déchire: l'icône du cinéma français a annoncé jeudi porter plainte contre son fils Anthony après une interview choc de ce dernier qui dénonce l'état de santé déclinant de la star de 88 ans et accuse sa demi-soeur Anouchka de le manipuler.

L'étincelle est venue d'un entretien à Paris Match publié jeudi dans lequel Anthony Delon, 59 ans, indique que son père Alain est "affaibli" et "ne supporte plus de se voir comme ça, diminué".Le fils Delon affirme aussi avoir déposé une main courante contre sa soeur Anouchka, lui reprochant de ne pas l'avoir informé que leur père aurait échoué à "cinq tests cognitifs" entre 2019 et 2022.Dans l'après-midi, l'avocat d'Alain Delon, Me Christophe Ayela, a transmis à la presse un communiqué indiquant que son client est "extrêmement choqué du déballage médiatique orchestré par son fils Anthony" et qu'il entend déposer plainte pour lui contre les propos de son fils qui viseraient à "lui nuire" ainsi qu'à sa fille Anouchka.Cette dernière a également transmis un communiqué par le biais du même avocat, Me Ayela, dénonçant elle-aussi des propos à l'"impudeur abjecte" et annonçant une plainte en diffamation, dénonciation calomnieuse, menaces et harcèlement contre Anthony.Réponse immédiate de celui-ci sur Instagram: sa soeur Anouchka a rendu visite jeudi midi à leur père dans sa propriété de Douchy-Montcorbon (Loiret) "pour lui jeter le Paris Match au visage et lui faire signer (ce) communiqué abject", dénonce Anthony Delon."Je sais que mon père a signé ce torchon sans en prendre la mesure, très certainement sans même le lire, lassé par tous ces conflits qui l'épuisent", affirme l'acteur.D'après lui, le procureur de Montargis (Loiret), sur la base d'une expertise médicale de son père établissant que son "discernement est totalement aboli", "envisage l'ouverture d'une procédure de mise sous protection judiciaire".Sollicité sur cette affirmation, le procureur n'a pas répondu jeudi vers 18H00.- "Instrumentalisation" -Le premier volet de l'affaire Delon, entamé à l'été 2023 dans l'union des enfants, s'est pourtant terminé le même jour: ce jeudi, le procureur de Montargis Jean-Cédric Gaux a annoncé dans un communiqué avoir mis fin à un premier volet du conflit entre Alain Delon, ses enfants d'un côté et de l'autre Hiromi Rollin, la femme qui a partagé plusieurs années de la vie de l'acteur diminué par un accident cardio-vasculaire intervenu en 2019.Le magistrat a en effet annoncé avoir classé sans suite, pour infractions insuffisamment caractérisées, les deux plaintes des trois enfants Delon à l'encontre de la sexagénaire qu'ils présentent comme une "dame de compagnie" mais qui elle se définissait comme sa "compagne".Les plaintes visaient des faits de violence sur personne vulnérable et abus de faiblesse sur leur père, mais aussi harcèlement moral, détournement de correspondances et maltraitance animale, les enfants y dénonçant notamment "l'attitude dénigrante et agressive" de Mme Rollin à l'encontre d'Alain Delon.Selon le parquet, aucune violence, aucun harcèlement moral ou abus de faiblesse au préjudice d'Alain Delon n'a pu être caractérisé au terme des investigations menées par la section de recherches d'Orléans et la brigade de recherches de Montargis.La plainte d'Hiromi Rollin, déposée en retour contre les enfants Delon pour des violences et des vols lors de son expulsion de la propriété de l'acteur à Douchy le 5 juillet 2023, a elle aussi été classée sans suite pour les mêmes raisons, selon un communiqué du parquet.Me Yassine Bouzrou a annoncé dans un communiqué que sa cliente Hiromi Rollin entendait déposer une plainte avec constitution de partie civile pour relancer les investigations."La concomitance entre ce désaveu, la nouvelle procédure intentée par Anthony Delon contre sa soeur Anouchka Delon et l'annonce de l'avocat d'Alain Delon de porter plainte contre son propre fils Anthony, permet de penser que la justice a été instrumentalisée et que le seul enjeu pour les enfants Delon est d’ordre financier", écrit Me Bouzrou.Anthony Delon a lui-même indiqué en retour sur Instagram sa volonté de relancer ce volet du dossier en se constituant partie civile contre Mme Rollin afin de se "battre pour que la vérité soit faite".