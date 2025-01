La Fondation Abbé Pierre devient la "Fondation pour le logement des défavorisés"

La Fondation Abbé Pierre a reçu le feu vert officiel à un changement de nom, qui lui permet de retirer toute référence à son fondateur accusé aujourd’hui de multiples violences sexuelles, selon un arrêté publié samedi au Journal officiel. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Par cet arrêté du ministère de l’Intérieur, "la fondation dite "Fondation Abbé Pierre pour le Logement des Défavorisés+ (...) prend le titre de +Fondation pour le Logement des Défavorisés"", précise ce texte, qui est l’aboutissement administratif d’une démarche lancée il y a plusieurs mois par cette fondation.

"Nous ouvrons une nouvelle page de la fondation avec cette autorisation", a affirmé à l’AFP le délégué général de la fondation, Christophe Robert.



Le changement d’appellation consiste uniquement à retirer le nom du fondateur "pour dire que ce combat qui est le nôtre, sans l’abbé Pierre, reste le même", pour le logement des défavorisés, a-t-il ajouté.



La démarche avait été initiée il y a plusieurs mois, mais compte tenu de son statut de fondation reconnue d’utilité publique, elle avait besoin de deux votes de son assemblée générale, d’une décision du ministère de l’Intérieur, d’un avis de deux autres ministres avant une décision du Conseil d’Etat, a-t-il rappelé.



Il faudra également un peu de temps pour que la nouvelle dénomination et le futur logo apparaissent sur le site internet, car la fondation doit lancer de multiples démarches auprès des banques, notaires... et "nous devons tout faire simultanément".



"On espère que cela pourra avoir lieu début mars, mi-mars", a-t-il estimé.



Mardi déjà, le mouvement Emmaüs, réuni en assemblée générale extraordinaire, avait décidé de retirer de son logo la mention à l’abbé Pierre, son fondateur mort en 2007.



Au total, l’abbé Pierre est visé par 33 accusations de violences sexuelles. Elles ont été révélées dans trois rapports différents publiés depuis juillet par le cabinet Egaé, mandaté par le mouvement Emmaüs et la Fondation Abbé Pierre pour faire la lumière sur les agissements du prêtre.



AFP