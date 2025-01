La France croque le pays de Galles pour son entrée dans le Tournoi

Une entrée en douceur: le XV de France a surclassé de très tendres Gallois vendredi au Stade de France pour l'entame du Tournoi des six nations (43-0), avec sept essais et le plein de confiance.

La suite du Tournoi, dès la semaine prochaine en Angleterre, sera plus relevée pour les Bleus, mais le Stade de France n'a pas boudé son plaisir de voir que l'écart de niveau pressenti en comparant les feuilles de match s'est concrétisé sur le terrain.La principale fausse note du soir a été l'expulsion de l'ouvreur Romain Ntamack (71) pour son retour en Bleu, ce qui devrait le priver au moins du "Crunch" à Londres.Avant même la mi-temps, les hommes de Fabien Galthié ont assuré le bonus offensif en marquant quatre essais, avec un doublé de chacun des deux ailiers Louis Bielle-Biarrey et Théo Attisogbe, dont trois à la suite de caviars d'Antoine Dupont. Le capitaine est d'ailleurs sorti dès la 50e minute, signe que tout était déjà sous contrôle.- Dupont régale -Les passes lumineuses de Dupont, l'adresse au pied de Thomas Ramos, devenu le deuxième marqueur de points du XV de France en dépassant Christophe "Titou" Lamaison, la vitesse de Louis Bielle-Biarrey, les plaquages ravageurs de Paul Boudehent: les ingrédients des trois succès de novembre sont restés les mêmes.En face, la légèreté du pack avant, l'inexpérience et le manque de confiance de l'équipe, pas aidée par deux sorties sur blessure avant la demi-heure de jeu, ont montré pourquoi le XV du Poireau vient d'enchaîner sa treizième défaite consécutive depuis le Mondial-2023.Les Gallois ne sont restés à hauteur que 18 minutes mais les premières escarmouches françaises (Dupont 3, Attissogbe 7) et l'impuissance des Rouges à faire mal à la ligne défensive française laissaient déjà présager un large écart au terme des 80 minutes.L'écart a commencé avec Theo Attissogbe (18), lancé par une passe au pied bien dosée de Dupont après plusieurs temps de jeu où les Bleus ont été bloqués à cinq mètres de la ligne françaises. Dupont, après avoir pris un intervalle béant laissé par la défense galloise lui a offert un deuxième cadeau (34).Entre-temps, Ramos avait fait de même pour Bielle-Biarrey (24) avant que l'ailier de l'Union Bordeaux-Bègles (18 essais en 16 matches cette saison) n'en mette un deuxième juste avant la pause (40), servi par son capitaine.La deuxième période a été disputée avec moins de rythme de la part des Français, même si les remplaçants en ont aussi profité pour s'illustrer, avec l'essai de Cyril Baille récompensant un effort collectif du pack français (55), celui d'Emilien Gailleton après un passe au pied de Ntamack (68) et un dernier de Grégory Alldritt (78), désigné homme du match.- Auradou et Jegou sifflés -La soirée, presque parfaite pour les Bleus, a commencé par une minute d'applaudissement en hommage à Medhi Narjissi, international U18 disparu en mer en août 2023 lors d'un stage en Afrique du Sud avec le XV de France, qui a laissé plusieurs joueurs et le sélectionneur Fabien Galthié au bord des larmes.Elle a été aussi marquée par les sifflets qui ont accompagné l'entrée en jeu d'Hugo Auradou et d'Oscar Jegou. Les deux joueurs ont été visés par des accusations de viol au cours de la tournée du XV de France en Argentine en juillet 2024. Début décembre, la justice argentine a décidé de prononcer l'abandon des charges contre eux, mais la plaignante a fait appel de la décision.Désormais, les Bleus vont faire leurs valises pour trois matches consécutives loin de leur base, à Londres, Rome puis Dublin. Quand ils reviendront au Stade de France, le 15 mars, ce sera pour clore le Tournoi. Avec le rêve d'une victoire contre l'Ecosse synonyme de Grand Chelem.Samedi, la première journée du Tournoi des six nations se poursuit avec Italie-Ecosse avant le choc entre l'Irlande et l'Angleterre.