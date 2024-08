La France insoumise appelle à manifester le 7 septembre contre "le coup de force" d’Emmanuel Macron

Après le refus du président de la République de nommer un Premier ministre issu du Nouveau Front populaire, La France insoumise appelle à manifester samedi 7 septembre. LFI demande "une réplique ferme de la société française face à la gravité exceptionnelle de la situation".

Ce mardi, La France insoumise annonce se joindre à plusieurs organisations de jeunesse pour "une grande manifestation contre le coup de force" d’Emmanuel Macron. Cette manifestation est prévue le samedi 7 septembre, sans précision de lieu pour le moment.

LFI rejoint l’appel lancé par l’Union étudiante et l’Union syndicale lycéenne (USL) à une "manifestation contre l’autocratie d’Emmanuel Macron" et exhorte les forces politiques, syndicales et associatives "attachées à la défense de la démocratie à se joindre à cet appel".

????Face au coup de force de Macron, mobilisation !



Le Président Macron s'entête dans l'autoritarisme et l'autocratie et met notre démocratie en danger.



Nous proposons à toutes les forces du mouvement social de s'unir autour d'une grande manifestation dès le 7 septembre. pic.twitter.com/fdSrgX7OWT — L’Union Étudiante (@unionetudiante_) August 27, 2024

Le parti de gauche radicale demande "une réplique ferme de la société française face à la gravité exceptionnelle de la situation".

- La gauche en colère -

La colère ne retombe pas à gauche, au lendemain du rejet par Emmanuel Macron de nommer Lucie Castets, la candidate du Nouveau Front populaire, à Matignon.

Dénonçant "un coup de force antidémocratique inacceptable", le coordinateur de La France insoumise, Manuel Bompard, avait proposé lundi soir "des marches pour le respect de la démocratie".

"La réplique populaire et politique doit être rapide et ferme", avait lancé de son côté l’ex-candidat Insoumis à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon.

AFP