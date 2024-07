La gauche enthousiasmée par la cérémonie d'ouverture, une partie de l'extrême droite indignée

"Fierté", "claque aux obscurantistes" pour la gauche, "honte", "wokiste" pour des voix à droite et l'extrême droite: la cérémonie d'ouverture des JO, avec les prestations d'Aya Nakamura et de drag-queens recréant la Cène, ont suscité sur les réseaux sociaux des réactions aux antipodes dans la classe politique.

Portant une robe à plumes dorées, la chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde s’est produite aux côtés de la très sérieuse Garde républicaine, en uniforme, devant l’Académie française.

"Quelle fierté quand la France parle au monde", a réagi samedi matin sur X le coordinateur de La France insoumise Manuel Bompard.

Un immense bravo à @Thomajolly et à tous les artistes et techniciens pour leur savoir-faire et leur talent extraordinaires.



Merci à l’ensemble des personnes mobilisées depuis des années pour rendre cette soirée possible.



Quelle fierté quand la France parle au monde.#JO2024 pic.twitter.com/kSnHLV3cD0