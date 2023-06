La Martinique passe en vigilance rouge à l'approche de la tempête Bret

De fortes pluies et des rafales sont attendues ce jeudi 22 juin 2023 en Martinique à l'approche de la tempête Bret. La zone la plus probable de passage se situe entre le sud de l'île et l’île de Sainte-Lucie selon Météo France. La vigilance rouge a été enclenchée à midi (20h de La Réunion) et le phénomène devrait être au plus près de l'île vers 18 heures (2h du matin de La Réunion) (photo : Windy)

"La fenêtre de passage du centre de Bret est comprise entre aujourd'hui en fin d'après-midi et cette nuit" indique le bulletin météo.

Sur place l'état de la mer est déjà dégradé depuis la nuit dernière. Les déferlantes pourront atteindre au pic 3 à 4 mètres en moyenne, 6 mètres à la façade Atlatique et dans le canal de la Dominique et jusqu'à 7 mètres dans le canal de Sainte-Lucie.

Le vent soufflera entre 60 et 70 km/h sur la moitié nord de l'île et entre 70 et 90 km/h en moyenne sur la moitié sud. "Les rafales peuvent atteindre 100 à 120 km/h et localement 150 km/h sur les zones les plus exposées" précise Météo France. Les cumuls de pluies pourraient quant à eux atteindre 200 mm localement.

Face à cette arrivée imminente, le rectorat de Martinique a annoncé la fermeture des établissements scolaires ce jeudi.

Compte tenu du phénomène climatique BRET en approche, l'accueil des élèves des écoles, collèges et lycées de toute l'académie de Martinique est suspendu pour la journée du jeudi 22 juin 2023. — Académie de Martinique (@acmartinique) June 21, 2023

Une améloration des conditions est attendue à partir de vendredi matin.

