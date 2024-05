La reconnaissance d'un Etat palestinien enflamme l'Assemblée et la campagne électorale

La gauche l'exige, la droite et l'extrême droite s'y opposent, Emmanuel Macron refuse d'agir sous le coup de l'"émotion". L'éventuelle reconnaissance d'un Etat palestinien a enflammé mardi la campagne et l'Assemblée nationale, où un député LFI a été exclu après avoir brandi un drapeau palestinien.

En pleine séance de questions au gouvernement, Sébastien Delogu a agité ce drapeau dans l'hémicycle, après une intervention d'une autre députée de La France insoumise, Alma Dufour, sur l'offensive israélienne à Rafah, où une frappe meurtrière sur un camp de déplacés palestiniens a suscité l'indignation internationale.

« Nous ne sommes rien sur terre, si nous ne sommes pas d’abord l’esclave d’une cause, celle des peuples et celle de la justice et de la liberté. » Frantz Fanon



Pas de justice, pas de paix ! #Palestine #Rafah pic.twitter.com/JjunNMROvo