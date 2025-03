La relève est arrivée pour les astronautes bloqués dans l'ISS

L'heure de la relève a sonné pour les deux astronautes bloqués depuis plus de neuf mois à bord de la Station spatiale internationale (ISS), dont le retour sur Terre approche depuis l'arrivée dimanche d'un nouvel équipage véhiculé par le vaisseau Crew Dragon de l'entreprise SpaceX d'Elon Musk.

Peu après 05H45 GMT, la Nasa a diffusé des images en direct montrant les nouveaux arrivants en train d'embrasser et de serrer dans leurs bras leurs homologues en apesanteur dans la station spatiale.

Butch Wilmore et Suni Williams pourraient entreprendre ce retour à partir de mercredi prochain, selon la Nasa.

"C'est génial de voir nos amis arriver", a déclaré Williams en parlant d'un "jour merveilleux", peu après l'entrée du nouvel équipage par une petite porte à bord du laboratoire orbital.

Les deux Américains sont coincés à bord de l'ISS depuis juin dernier, à la suite de défaillances du vaisseau Starliner de Boeing qui les avaient acheminés.

Ce qui devait initialement être un voyage aller-retour de huit jours s'est prolongé au-delà de neuf mois pour Wilmore et Williams, bien plus longtemps que les rotations classiques d'environ six mois des astronautes à bord de l'ISS.

Les deux vétérans de l'espace, âgés de 62 et 59 ans, ont vu leur séjour s'éterniser en raison des problèmes détectés sur le système de propulsion du Starliner, qui effectuait avec eux son premier vol habité.

La situation avait conduit la Nasa à décider à l'été de ramener le vaisseau de Boeing à vide sur Terre et de faire revenir les deux astronautes par l'entremise de SpaceX, l'entreprise du multimilliardaire Elon Musk.

- Tournure politique -

Leur périple a pris une tournure politique avec le retour au pouvoir du président républicain Donald Trump, ce dernier accusant son prédécesseur démocrate Joe Biden d'avoir volontairement "abandonné" les deux infortunés.

Elon Musk, désormais proche conseiller de M. Trump, a lui assuré qu'il aurait pu les secourir il y a longtemps, sans préciser comment, allant même jusqu'à insulter copieusement un astronaute qui l'accusait de mentir.

Butch Wilmore et Suni Williams vont désormais commencer à se préparer pour leur départ. Après une période de passation de quelques jours entre les deux équipages, Butch Wilmore et Suni Williams sont censés revenir sur Terre aux côtés de l'Américain Nick Hague et du Russe Alexandre Gorbounov.

Le vol retour du Crew Dragon pourrait intervenir au plus tôt mercredi prochain, selon la Nasa. Le vaisseau de SpaceX devrait amerrir au large de la Floride, grâce à des parachutes-freins.

Partie vendredi du Centre spatial Kennedy en Floride, la relève arrivée dimanche se compose de deux astronautes de la Nasa, Anne McClain et Nichole Ayers, d'un astronaute japonais, Takuya Onishi, et du cosmonaute russe Kirill Peskov.

En dépit de la guerre en Ukraine, les Etats-Unis et la Russie ont poursuivi ces dernières années leur collaboration dans le domaine spatial, avec l'envoi de cosmonautes russes via SpaceX et d'astronautes américains par les fusées russes Soyouz lors des missions de rotation de l'équipage de l'ISS.

C'est dans ce cadre que s'inscrit la nouvelle mission. Ses participants seront chargés de réaliser des expériences scientifiques et technologiques, notamment des tests d'inflammabilité pour les futurs modèles de vaisseaux spatiaux et des recherches sur les effets de l'espace sur le corps humain.

Si leur séjour dans l'espace s'est éternisé, Butch Wilmore et Suni Williams ne battront pas le record américain de l'astronaute Frank Rubio. Ce dernier a vécu 371 jours à bord de l'ISS en 2023, au lieu des six mois initialement prévus, en raison d'une fuite du liquide de refroidissement à bord du vaisseau spatial russe prévu pour son retour.

Le record mondial pour un séjour dans l'espace est détenu par le cosmonaute russe Valeri Polyakov, revenu sur Terre en 1995 après avoir passé 437 jours consécutifs à bord de la station spatiale Mir.



AFP