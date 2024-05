La Suisse gagne un concours de l'Eurovision agité par les tensions autour d'Israël

Nemo a remporté dimanche pour la Suisse l'Eurovision avec "The Code", premier artiste non binaire a être sacré dans la compétition, à l'issue d'une édition 2024 marquée par les controverses, notamment sur la participation d'Israël, en pleine guerre dans la bande de Gaza. Le Français Slimane a terminé à la 4ème place

"J'espère que cette compétition pourra continuer à encourager la paix et la dignité pour chacun", a déclaré, en recevant son trophée, l'artiste de 24 ans, les yeux embués de larmes.

"Toute cette expérience a été très intense et pas seulement agréable du début à la fin. Il y a eu beaucoup de choses qui ne semblaient pas relever de l'amour et de l'unité, et cela m'a vraiment attristé", a-t-il confié lors d'une conférence de presse à l'issue de la compétition.

Avec sa veste à plumes roses et rouges et sa jupe satinée rose, Nemo a obtenu les faveurs des jurys avec 365 points, mais aussi séduit le public qui lui en a rapporté 226, lui permettant avec 591 points de dépasser le favori croate, Baby Lasagna et ses 547 points. L'Ukraine a terminé troisième (453 points) et la France quatrième (445 points).

i just know israel is pissed right now



a non-binary singer who's vocally against the genocide in palestine won the biggest music show in the world



this is not only a victory for nemo & switzerland, but for everyone who believes in PEACE ✊???? #eurovision pic.twitter.com/GsTHNnQoWs