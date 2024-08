La suspension des vols d'Air France et Transavia vers Beyrouth prolongée jusqu'à au moins mardi inclus

Les compagnies aériennes Air France et Transavia France ont décidé de prolonger la suspension de leurs vols vers Beyrouth jusqu'à au moins le 6 août inclus, "en raison de la situation sécuritaire", a annoncé samedi leur maison mère, Air France-KLM.

La desserte de la capitale libanaise par les deux compagnies est suspendue depuis le 29 juillet, sur fond de craintes d'une escalade militaire entre Israël et le mouvement chiite Hezbollah.En revanche, les rotations avec Tel-Aviv "continuent d'opérer normalement", a précisé à l'AFP un porte-parole du groupe aérien franco-néerlandais."La reprise des opérations sera soumise à une nouvelle évaluation de la situation sur place", selon la même source, tandis que "des mesures commerciales sont en place, permettant aux clients en possession d’une réservation pour des vols de/vers Beyrouth prévus avant le 11 août 2024 inclus de reporter ou d’annuler leur voyage sans frais".Outre Air France et Transavia, plusieurs compagnies aériennes ont suspendu leurs vols vers la capitale libanaise, dont celles du groupe allemand Lufthansa jusqu'au 5 août. Lufthansa et le groupe italien ITA ont par ailleurs annoncé jeudi la suspension de leurs rotations vers Tel-Aviv pendant plusieurs jours.En temps normal, Air France exploite une liaison quotidienne avec Beyrouth depuis Paris-Charles-de-Gaulle en gros porteur Airbus A330. Transavia France, qui exploite des monocouloirs Boeing 737 et Airbus A320neo, relie de son côté le Liban depuis Paris (huit vols par semaine), mais aussi Marseille et Lyon (deux vols chacun) et Nice (un vol).