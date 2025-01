La tempête Eowyn frappe l'Irlande avec des vents records et se dirige vers l'Ecosse

Transports à l'arrêt, écoles fermées et plus de 800.000 foyers sans électricité: la tempête Eowyn balaye vendredi matin l'Irlande avec des vents records et l'Ecosse se prépare à son passage.

L'ensemble de l'île d'Irlande est en alerte rouge aux vents violents. L'agence de météorologie irlandaise Met Eireann ayant prévenu que la tempête aurait la "force d'un ouragan", dans certaines régions de l'ouest du pays.

"C'est une tempête historique", a affirmé sur X le Premier ministre irlandais Micheal Martin, arrivé jeudi au pouvoir.

Eowyn bat déjà des records: des rafales ont été mesurées à 183 km/h près de Galway, sur la côte ouest, au-delà du précédent record de 1945. Dans cette même zone, la vitesse moyenne du vent a atteint 135 km/h, une puissance inédite, selon Met Eireann.

Ces vents et les pluies qui les accompagnent, entraînent d'importantes perturbations, notamment dans les transports, et plus de 715.000 foyers, commerces et entreprises sont sans électricité.

"Les infrastructures électriques ont subi des dommages étendus et importants, sans précédent", a indiqué dans un communiqué l'opérateur public d'électricité ESB, qui a déjà prévenu que leur remise en état prendrait du temps.

"J'appelle tout le monde à rester en sécurité", a indiqué Micheal Martin, annonçant une réunion de crise immédiate avec les services de secours, l'armée et les opérateurs d'eau et d'électricité.

Dans les aéroports de Cork, Shannon, Dublin, de nombreux vols ont été annulés. L'aéroport de Dublin a annoncé sur X la suppression d'environ 230 vols vendredi matin.

La tempête touche également la province britannique d'Irlande du Nord, où 93.000 foyers sont sans électricité, selon l'opérateur NIE Networks.

L'alerte rouge aux vents violents est en vigueur depuis 07H00 GMT. C'est la première fois qu'une telle alerte est décrétée dans la province depuis la mise en place de ce dispositif en 2011.

- "Oeil du cyclone" -

La Première ministre d'Irlande du Nord, Michelle O'Neill, a prévenu que la province était actuellement "dans l'oeil du cyclone".

"Nous appelons la population à rester en sécurité, à être très prudente et à prendre toutes les précautions pour s'assurer de ne pas faire de déplacements inutiles. S'il vous plait, restez simplement chez vous si vous le pouvez", a-t-elle déclaré sur la radio BBC Ulster.

Les écoles n'accueilleront pas les élèves vendredi, les trains et les bus ne circulent pas.

La tempête Eowyn doit ensuite se déplacer vers l'Ecosse, où une alerte rouge est en vigueur dans certaines régions et où les autorités se préparent.

Le Premier ministre John Swinney a présidé jeudi après-midi une réunion de crise. Le Parlement ne siègera pas et les écoles sont fermées dans la plupart des régions.

L'opérateur ferroviaire ScotRail a annulé tous ses trains et le trafic aérien est également perturbé dans les aéroports d'Edimbourg, Glasgow ou Aberdeen.

Le reste du Royaume-Uni est également placé en état de vigilance. L'Agence de l'Environnement a prévenu d'un risque d'inondations dans le sud de l'Angleterre et les Midlands (centre) dans les prochains jours du fait des intempéries attendues.

Il s'agit de la cinquième tempête frappant l'Europe cette saison. La précédente, Darragh, avait causé début décembre d'importantes perturbations en France ainsi qu'au Royaume-Uni, où elle avait fait au moins deux morts.

Les scientifiques avertissent régulièrement que le changement climatique amplifie la force destructrice des tempêtes, cyclones, ouragans et autres typhons sur l'ensemble de la planète.

Les océans plus chauds libèrent davantage de vapeur d'eau, ce qui fournit de l'énergie supplémentaire aux tempêtes, dont les vents s'intensifient. Le réchauffement de l'atmosphère leur permet également de retenir davantage d'eau, ce qui favorise les fortes précipitations.

AFP