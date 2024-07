La tempête tropicale Béryl s'approche du Texas

La tempête tropicale Béryl se dirige dimanche vers le Texas où elle pourrait être reclassée en ouragan avant de toucher terre lundi matin, selon les autorités américaines.

Plusieurs localités de la côte, comme la ville de Galveston au sud de la métropole Houston, a émis des ordres d'évacuation volontaire.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des files de voitures quittant la ville dimanche après-midi.

"Ce sera une tempête mortelle pour les personnes qui se trouveront directement sur sa trajectoire", a averti dimanche le gouverneur du Texas par intérim, Dan Patrick. "La bonne nouvelle, c'est qu'il semble que la tempête se déplacera rapidement à travers l'Etat (...), du moins selon les projections actuelles", a-t-il ajouté devant la presse.

La Maison Blanche a indiqué dimanche qu'elle surveillait la situation.

La tempête Béryl a laissé au moins sept morts sur son passage dans les Caraïbes et au Venezuela, au faîte de sa puissance.

"On s'attend à un renforcement constant et Béryl devrait redevenir un ouragan plus tard dans la journée", a indiqué dimanche le Centre national des ouragans (NHC).

Jusqu'à 380 mm de pluie sont attendus dans certaines parties du Texas, selon le centre, qui évoque le risque d'inondations soudaines.

Premier ouragan de la saison dans l'Atlantique, qui s'étend de début juin à fin novembre, Béryl est exceptionnellement puissant et précoce. Pour les scientifiques, le changement climatique, en réchauffant les eaux des océans, rend plus probable l'intensification rapide des tempêtes et augmente le risque d'ouragans.



