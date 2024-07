Le chef de l'ONU appelle à "déposer les armes" pendant les JO

Le secrétaire général de l'ONU appelle à "déposer les armes" à travers le monde à l'occasion des jeux Olympiques de Paris, dans un message vidéo qui sera diffusé lors de la cérémonie d'ouverture vendredi.

"Le monde se réunit à Paris pour célébrer le pouvoir du sport. Pour apporter de l'espoir. Pour transcender les cultures. Unir les peuples. Promouvoir le respect mutuel et le fair-play", déclare Antonio Guterres dans ce message diffusé mardi par ses services.

"Ce sont également les idéaux des Nations unies. Dans l'esprit de la Trêve Olympique, j'appelle tout le monde à déposer les armes. A bâtir des ponts. A encourager la solidarité. Et à tendre vers l'objectif ultime : la paix pour tous".

"Je souhaite plein de succès aux athlètes olympiques et paralympiques. Vous nous inspirez à rêver plus grand. Puisse la flamme olympique éclairer le chemin vers un monde de paix et d'harmonie", ajoute-t-il, alors que les conflits font rage à travers le monde.

L'Assemblée générale de l'ONU avait adopté en novembre sa traditionnelle résolution appelant tous les pays du monde à respecter la "trêve olympique" à partir du septième jour avant le début des JO (26 juillet-11 août) et jusqu'au septième jour après la fin des jeux paralympiques (28 août-8 septembre).

Inspirés par l'ancienne tradition grecque de "l'ekecheiria" qui imposait la cessation de toute hostilité pendant les jeux olympiques antiques, cette "trêve" a été réintroduite par l'ONU en 1993, suite à une initiative du Comité international olympique.



AFP