Le Chinois Li Qiang et l'Ukrainien Volodymyr Zelensky ouvrent le bal à Davos

La Chine fait un retour en force à Davos mardi, avec un discours de son Premier ministre Li Qiang très attendu après l'élection à Taiwan, lors du Forum économique mondial qui sera aussi marqué par la présence inédite du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

A l'approche du 2e anniversaire de l'invasion de son pays par l'armée russe, M. Zelensky fait cette année, pour la première fois, le déplacement en personne.Opération reconquête pour PékinLi Qiang, qui fait un discours officiel à 9H50 GMT, est le plus haut responsable chinois à participer à la réunion annuelle du Forum économique mondial dans la station des Alpes suisses depuis le président Xi Jinping en 2017.Son intervention sera particulièrement suivie après la victoire samedi à l'élection présidentielle taïwanaise de Lai Ching-te, issu du Parti démocrate progressiste (DPP).La Chine considère Taïwan comme l'une de ses provinces, à réunifier par la force si nécessaire. Elle s'est encore déclarée lundi "fermement opposée" à tout échange officiel entre les Etats-Unis et Taïwan, après l'accueil dans l'île d'une délégation américaine présentée par Washington comme non officielle.Li Qiang doit en revanche s'entretenir, en marge de la conférence officielle, avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a confirmé un porte-parole de cette dernière.Il pourrait aussi avoir un tête-à-tête avec le secrétaire d'Etat Antony Blinken, également à Davos à partir de mardi pour des réunions bilatérales.A l'heure où la croissance chinoise montre des signes d'essoufflement, Pékin va aussi probablement utiliser sa venue à Davos pour parler business. La délégation chinoise compte aussi le ministre du Commerce et le gouverneur de la banque centrale, ainsi que des responsables régionaux.Ukraine: continuer de convaincreVolodymyr Zelensky mène cette année en personne la délégation ukrainienne, qui va encore multiplier les initiatives pour faire porter sa voix à Davos face au risque de lassitude de ses alliés.Le président ukrainien, qui était seulement intervenu en visio les deux années précédentes, sera cette fois à la tribune officielle mardi à 13H15 GMT. D'autres interventions publiques sont prévues en marge du programme officiel, de même que des rencontres bilatérales.Les conseillers à la sécurité nationale de plus de 80 pays ont déjà débattu dimanche à Davos pour trouver un terrain d'entente sur une formule de paix en Ukraine. Mais le ministre suisse des Affaires étrangères Ignazio Cassis, qui co-présidait les pourparlers, a reconnu que jusqu'à présent, ni Kiev ni Moscou n'étaient prêts à sauter le pas.Après presque deux ans de guerre, l'Ukraine doit remobiliser ses alliés, a fortiori avec l'émergence de nouveaux conflits notamment au Proche-Orient: la guerre à Gaza et l'insécurité en mer Rouge vont notamment s'inviter cette année dans les débats à Davos."Il y a beaucoup d'incertitude sur l'aide des Etats-Unis et de l'UE", et les Ukrainiens s'inquiètent de voir "la communauté internationale distraite" par d'autres conflits, a reconnu lundi Penny Pritzker, représentante spéciale des Etats-Unis pour la reconstruction économique du pays.L'IA dans tous les espritsLes avancées de l'intelligence artificielle promettent d'intenses discussions sous la neige de Davos, avec une de ses figures de proue, Sam Altman, patron du créateur de ChatGPT OpenAI, attendu à Davos dès mardi. Satya Nadella, le patron de son partenaire Microsoft, est de son côté annoncé à la tribune à 15H30 GMT.Le boom de l'IA facilite la désinformation, pointée par un rapport récent du Forum économique mondial comme l'un des plus grands risques pour l'humanité alors que des milliards d'habitants de la planète sont appelés aux urnes cette année.Le développement de l'IA peut susciter des "inquiétudes" mais également offrir une "formidable opportunité", assure de son côté la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, dans un entretien à l'AFP.D'après une étude publiée lundi par PwC, qui a interrogé des patrons du monde entier, 70% d'entre eux pensent que l'IA va "significativement changer" le fonctionnement de leur entreprise dans les trois prochaines années.