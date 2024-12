Le gouvernement annonce des primes de transport renforcées pour 2025

Le gouvernement a annoncé vendredi un renforcement des aides liées aux transports domicile-travail en 2025, via une hausse du plafond d’exonération de primes de carburant et de transport en commun (Photo : www.imazpress.com)

Le gouvernement a annoncé vendredi un renforcement des aides liées aux transports domicile-travail en 2025, via une hausse du plafond d’exonération de primes de carburant et de transport en commun.

"Au 1er janvier 2025, le plafond d’exonération fiscale de la prime carburant est relevé à 300 euros par an, au lieu de 200 euros", a précisé le ministère des Transports dans un communiqué.

Ce plafond de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant de ses salariés avait été porté à 400 euros en 2022 et 2023 sur fond de hausse du prix des hydrocarbures, avant de revenir à 200 euros en 2024.

- Mobilité douce encouragée -

Pour encourager le passage à la mobilité électrique, le gouvernement a décidé de relever aussi de 100 euros le plafond d’exonération fiscale de la prime de recharge de véhicule électrique, qui passe de "500 à 600 euros par an", selon la même source.



"Enfin, le plafond d’exonération fiscale du cumul forfait mobilités durables et abonnement transports en commun augmente également de 100 euros pour passer de 800 à 900 euros par an", a conclu le ministère.

Le "forfait mobilité durables" est versé aux salariés qui privilégient les modes de transport dits à mobilité douce, comme le vélo.

