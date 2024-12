Le Havre interdit de stade un supporter âgé de... 6 ans

Le club du Havre a récemment sanctionné l'un de ses très jeunes supporters, rapporte "L'Équipe". L'enfant de 6 ans a écopé d'une interdiction de stade jusqu'en janvier 2025 pour avoir lancé des gobelets en carton et des boulettes de papier. L'adulte qui l'accompagnait a aussi été sanctionné.

Le Havre, qui évolue en Ligue 1, a récemment décidé d'infliger une interdiction commerciale de stade à un supporter âgé de 6 ans et à son accompagnateur, a appris L'Équipe.

Cette sanction a été prise après des jets de "projectiles" lors de la réception de Reims (0-3), le 10 novembre 2024. Il était, a priori, question de "gobelets en carton vides" et "de boulettes de papier", lesquels ont atterri au bord du terrain sans toucher personne.

Le club contacte alors les parents et leur explique la situation : "le règlement ne distingue pas l'enfant de l'adulte", et tout incident dans un stade mérite sanction.

"C'est un peu désolant mais on est obligés d'agir sur ces sujets et face à des comportements exacerbés. Il faut sensibiliser les accompagnateurs et montrer que le stade doit rester un lieu de fête, et non un défouloir", indique une source du club au média sportif.

L'enfant de six ans, comme son oncle ont donc été exclus trois rencontres, jusqu'en janvier. "Tous les enfants doivent venir accompagnés au stade, rappelle enfin le HAC. Pour leur sécurité, mais aussi pour leur rappeler de bien se tenir".

Les parents du mineur ont été notifiés de cette décision, et ne l'ont pas contestée, indiquent nos confrères.

