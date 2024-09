Le maire démocrate de New York inculpé pour corruption et financement illégal de campagne

Le maire démocrate de New York, Eric Adams, a été "arrosé" en secret pendant des années de pots-de-vin, a accusé jeudi le procureur de Manhattan en annonçant l'inculpation de l'élu, désormais très fragilisé à la tête de la plus grande ville des Etats-Unis.

Dévoilé jeudi, l'acte d'inculpation du parquet fédéral de Manhattan mentionne notamment des faits de fraude électronique, sollicitation illégale de contribution pour une campagne électorale auprès d'une personne étrangère et l'acceptation de pots-de-vin versés par un responsable turc.

En échange, Eric Adams , devenu maire en 2021, aurait usé de son influence auprès des pompiers de New York pour accélérer l'ouverture d'un gratte-ciel abritant la mission de la Turquie auprès des Nations unies et son consulat général, peut-on lire dans le document judiciaire. Le bâtiment avait été inauguré à temps pour l'Assemblée générale de l'ONU en septembre, en présence du président turc Recep Tayyip Erdogan.

"Il a caché au public qu'il était arrosé en secret de cadeaux" et a maintenu "le public dans l'ignorance année après année", a accusé le procureur fédéral de Manhattan, Damian Williams, lors d'un point presse.

"Ce qui est allégué dans l'acte d'accusation, l'argent étranger, l'argent de sociétés, les années de dissimulation - montre qu'il (Eric Adams) a gravement rompu le lien de confiance avec le public", a ajouté le procureur, alors que les appels à la démission du maire se sont multipliés chez les élus démocrates new-yorkais, dont la figure de la gauche Alexandria Ocasio-Cortez.

- "Bonne chance" -

En revanche, le candidat républicain à la présidentielle, Donald Trump, a sous-entendu sans preuve qu'Eric Adams était victime d'un complot judiciaire pour avoir haussé le ton contre les arrivées de migrants à New York.

"Je lui souhaite bonne chance", a ajouté Donald Trump, lui-même inculpé dans de multiples affaires et condamné par la justice pénale dans le dossier des paiements dissimulés à l'ancienne star de films X, Stormy Daniels.

L'acte d'accusation de M. Adams, long de 57 pages, détaille des soupçons de contributions illégales de la part de donateurs étrangers, à la connaissance du candidat, et des cadeaux sous forme de luxueux voyages en avion sur les lignes d'une compagnie turque, ainsi que des séjours dans des hôtels huppés, ayant permis au démocrate d'étoffer ses réseaux internationaux.

Autant de faveurs que l'ancien maire de l'arrondissement de Brooklyn, qui préparait sa campagne pour devenir maire de New York, aurait dû déclarer en tant qu'élu.

Eric Adams a répondu qu'il était "impatient" de se défendre, lors d'un point presse devant sa résidence, perquisitionnée tôt jeudi matin, excluant implicitement de démissionner.

Selon des documents judiciaires, il doit comparaître vendredi devant un juge pour la notification des charges, mais son avocat a demandé un délai.

- Ex-policier -

Son inculpation sonne comme un coup de tonnerre et fragilise encore plus le maire de la plus grande ville des Etats-Unis (8,5 millions d'habitants), un ancien capitaine de police de New York afro-américain élu en 2021 sur des promesses de sécurité et qui a vu son taux de popularité chuter durant son mandat, tandis que les affaires visant l'Hôtel de ville se sont multipliées.

"J'ai voté pour lui parce que c'était un ancien policier, je pensais que la ville en avait besoin. Et je trouvais qu'avoir un maire noir était très positif après le mouvement +Black Lives Matter+. Mais c'est une déception. Il doit démissionner", a déclaré à l'AFP un électeur new-yorkais, Bartholomew Bland, en traversant la gare grouillante de monde de Grand Central, à Manhattan.

Son inculpation risque aussi d'embarrasser le camp démocrate, à quarante jours de l'élection présidentielle entre Kamala Harris et le républicain Donald Trump, au coude-à-coude dans les sondages.

"J'ai toujours su que si je défendais les intérêts des New-Yorkais, je serais une cible - et je le suis devenu", s'est défendu Eric Adams. "Si je suis inculpé, je suis innocent et je me battrai avec toute ma force et mon esprit", a ajouté le maire, 64 ans.

Au moins quatre enquêtes fédérales sont en cours, dont trois menées par le parquet de Manhattan, visant le maire et ses proches, dont plusieurs ont démissionné, comme le chef de la police de New York.

Eric Adams avait gagné la primaire démocrate de 2021 sur la promesse de faire baisser la criminalité, qui avait grimpé en flèche à New York pendant la pandémie de Covid. Il a pu mettre à son crédit une diminution des crimes violents, mais les New-Yorkais doivent aussi faire face à la hausse du coût de la vie et à une crise du logement qui a fait grimper leurs loyers à des niveaux sans précédent.

Fin 2023, le taux de popularité du maire était tombé au plus bas, à 28% dans un sondage. Dans ce contexte, plusieurs rivaux se sont déclarés candidats à la primaire du parti en 2025.

AFP