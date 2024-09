Le pape attendu à la mosquée de Jakarta pour une rencontre interreligieuse

Le pape François participe jeudi à une rencontre interreligieuse à la mosquée de Jakarta, l'un des temps forts de sa visite de trois jours dans la capitale indonésienne où il présidera dans l'après-midi une messe géante dans un stade.

Malgré un rythme effréné, le pontife de 87 ans est apparu souriant et en bonne forme depuis le début mardi de ce voyage de 12 jours, le plus long de son pontificat: plaisantant volontiers avec les fidèles, il n'a semblé gêné ni par la chaleur humide de Jakarta, ni par les nombreuses sollicitations, s'offrant même plusieurs bains de foule.Jeudi, François doit s'exprimer à 09H00 (02H00 GMT) à la mosquée Istiqlal, la plus grande d'Asie du Sud-Est, dans le cadre d'une une rencontre interreligieuse en présence des représentants des six confessions officielles: islam, protestantisme, catholicisme, bouddhisme, hindouisme et confucianisme.Le pape y signera une déclaration commune avec le grand imam, Nasaruddin Umar, qui aura deux thèmes principaux: la "déshumanisation" liée aux conflits et à la violence contre les enfants et les femmes, et la protection de l'environnement, a confié le président de la Conférence des évêques indonésiens, Antonius Subianto Bunjamin.Mercredi, le pape a déjà appelé à renforcer le dialogue interreligieux pour "contrecarrer l'extrémisme et l'intolérance, lesquels – en déformant la religion – tentent de s'imposer en se servant de la supercherie et de la violence".La mosquée Istiqlal est voisine de la cathédrale Sainte-Marie de l'Assomption et les autorités ont fait construire en 2020 un "tunnel de l'amitié" pour relier les deux édifices, symbole de fraternité religieuse.François s'est rendu à plusieurs reprises dans des pays à majorité musulmane et a signé en 2019 à Abu Dhabi un document sur la fraternité humaine avec le grand imam d’Al-Azhar.Des observateurs pointent du doigt une discrimination croissante envers les minorités religieuses en Indonésie, notamment envers les chrétiens dans certaines régions, et des voix s'élèvent pour demander au gouvernement de prendre des mesures.L'immense archipel aux 17.500 îles abrite la plus importante population musulmane au monde (242 millions, soit 87% des habitants), pour quelque huit millions de catholiques (moins de 3%).- Messe XXL -En milieu de matinée, François doit également rencontrer des personnes pauvres soutenues par des associations caritatives au siège de la conférence épiscopale indonésienne.Dans l'après-midi (10H00 GMT), François présidera une grand-messe en plein air au stade national Gelora Bung Karno, devant 80.000 fidèles, tandis qu'autant devraient se presser pour suivre la cérémonie à l'extérieur de l'enceinte.Cette visite s'inscrit dans une tournée marathon qui doit le mener dans quatre pays d'Asie du Sud-Est et d'Océanie, initialement prévue en 2020, mais reportée en raison de la pandémie de Covid-19.Après Paul VI en 1970 et Jean-Paul II en 1989, François est le troisième pape à se rendre dans le pays, dont la capitale a mis son image à l'honneur, avec des drapeaux du Vatican et des affiches de bienvenue.La sécurité a été renforcée pour la visite du pape à Jakarta, avec la fermeture de certaines routes et le déploiement d'effectifs de sécurité comprenant quelque 4.000 soldats ou policiers, ainsi que des tireurs d'élite.François est ensuite attendu vendredi en Papouasie-Nouvelle-Guinée, puis au Timor oriental et à Singapour où il achèvera le 13 septembre un périple de 32.000 km.Ce 45e voyage à l'étranger constitue un défi physique de taille pour le jésuite argentin, qui se déplace en fauteuil roulant mais apparaît souvent revigoré par les voyages et le contact avec les fidèles.