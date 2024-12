Le Premier ministre sera nommé vendredi matin

Le successeur de Michel Barnier ne sera connu que ce vendredi matin, a indiqué le palais de l'Élysée dans un communiqué publié ce jeudi 12 décembre 2024.

A peine l’avion présidentiel posé près de Paris, de retour d’une visite en Pologne, l’Elysée a annoncé que la nomination n’interviendrait pas jeudi soir. "Il conclut ses consultations", a dit à l’AFP son entourage, sans plus d’explications.



Après avoir d’abord envisagé d’annoncer son choix dès le lendemain du 4 décembre, jour de la censure historique du gouvernement Barnier, le chef de l’Etat avait promis mardi après-midi un Premier ministre "dans les 48 heures". Un serment fait aux dirigeants de formations d’un arc allant des communistes à la droite, réunis en quête de compromis et en l’absence du Rassemblement national (RN) et de La France insoumise.



Finalement, le choix se révèle encore plus difficile que prévu.

AFP