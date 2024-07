Le PS, le PCF et les Ecologistes proposent à LFI Laurence Tubiana pour Matignon

Les socialistes, les écologistes et les communistes ont proposé à LFI le nom de Laurence Tubiana pour briguer Matignon, comme personnalité de la société civile, ont indiqué des sources parlementaires lundi soir, un choix déjà dénoncé par les Insoumis.

Agée de 73 ans, Laurence Tubiana est une diplomate et universitaire, cheville ouvrière de l'Accord de Paris de 2015 puis de la Convention citoyenne sur le climat. Son nom circule "depuis quelque temps" avec la "bienveillance des trois parti" indique une source, confirmant des informations de L'Opinion et Franceinfo.

Mme Tubiana a été notamment la présidente de la convention citoyenne pour le climat. Laurence Tubiana préside depuis 2017 la Fondation européenne pour le climat (ECF). Et elle fut notamment conseillère environnement de Lionel Jospin de 1997 à 2002. Entre autres instances, elle siège au Haut Conseil pour le climat, une instance indépendante qui conseille le gouvernement sur la question climatique.

En 2014, elle avait été la représentante spéciale du ministre des affaires étrangères Laurent Fabius lors de la COP21. Elle a joué, par la suite, un rôle d’ambassadrice dans le cadre des grandes négociations sur le réchauffement climatique.

Le 7 juillet, sur X, elle déclarait : "Les résultats s’affinent et l’espoir grandit (…). Un programme de coalition centré sur la justice sociale est la seule réponse pour protéger notre démocratie, maîtriser le coût de la vie et permettre une transition écologique juste."

- "Tendre la main" -

Elle a récemment cosigné une tribune dans Le Monde exhortant le Nouveau Front populaire à "sans tarder tendre la main aux autres acteurs du front républicain pour discuter d'un programme d'urgence républicaine et d'un gouvernement". "Le point de départ d'une telle négociation sera bien sûr, du côté du NFP, son programme, mais chacun et chacune d'entre nous sait, et admet par avance, que ce ne sera pas le point d'arrivée dans tous les domaines", disait ce texte.

.@LaurenceTubiana est une personnalité de premier plan. Elle a su allier tout au long de son parcours la compétence technique, la vision stratégique et la capacité à bâtir des compromis pour atteindre des résultats concrets. Son engagement est une chance pour la gauche et le pays — Aurélien Rousseau (@aur_rousseau) July 15, 2024

Son profil est déjà critiqué par les Insoumis qui l'accusent de proximité avec Emmanuel Macron. Le député LFI Paul Vannier indique ainsi que son mouvement n'a pas l'intention de soutenir un "profil Macron compatible" car "ce serait un renoncement au programme", "une trahison de l'engagement pris devant des millions d'électeurs". Il indique aussi que la proposition de Laurence Tubiana n'a pas été formellement transmise aux Insoumis à ce stade.

LFI avait, un peu plus tôt, rejeté l'idée d'une personnalité de la société civile pour le poste de Premier ministre, annonçant suspendre les discussions pour Matignon dans l'attente d'une candidature unique du Nouveau Front populaire pour l'élection à la présidence de l'Assemblée nationale jeudi.

AFP