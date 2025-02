Le rappeur Rilès a réussi à courir 24 heures de suite devant une scie circulaire géante

C’était un pari fou. Et il l’a réussi. Ce dimanche 9 février 2025, le rappeur Rilès a achevé une course sans interruption de… 24 heures, devant un scie circulaire géante, rien que ça. Après un décompte des toutes dernières secondes repris par tout le public présent, il a écarté les bras en signe de victoire.

Selon France 3, plus de 150.000 spectateurs étaient derrière leur écran - les images étaient diffusées en direct sur la chaîne YouTube du musicien - au moment où il achevait son exploit. En tout, au cours des 24 heures, la vidéo a été vue plus d’1,8 millions de fois.

Rilès est parvenu à terminer sa course de 24h entamée hier, parcourant plus de 230km au total ????



Diffusé en live sur TikTok et YouTube, l’événement a rassemblé des dizaines de milliers de spectateurs en ligne. pic.twitter.com/MFNFdPGUZG